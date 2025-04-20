Как убрать целлюлит: лучшие способы, которые действительно работают

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Целлюлит есть почти у всех — и это нормально. Но когда "апельсиновая корка" становится заметной, хочется с ней что-то сделать. Полностью избавиться от целлюлита не получится, но уменьшить его проявления — вполне. Главное — знать, на какой стадии ты находишься, и действовать правильно.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

Первая и вторая стадии — можно справиться дома

На начальном этапе целлюлит не виден, но кожа уже теряет гладкость. На второй стадии появляются бугорки, кожа становится бледной и менее чувствительной.

Что поможет:

массаж (лимфодренажный, антицеллюлитный, спортивный);

скрабы и кремы с кофеином;

правильное питание (больше воды, меньше соли, сахара, маринадов и жира);

спорт и антицеллюлитные средства дважды в день.

Третья стадия — время подключать процедуры

Кожа становится плотной, появляются болезненные участки. Без косметологических процедур уже не обойтись.

Рекомендуется:

обертывания (медовые, водорослевые, цитрусовые);

LPG-массаж;

прессотерапия;

массаж сухой щеткой.

Четвёртая стадия — нужен врач

Если кожа уже синюшная, с буграми и болевыми участками — домашние методы не помогут. Здесь нужно обратиться к врачу и подобрать медицинскую терапию.

Лайфхаки, которые работают

Скраб с кофе: подтягивает кожу, улучшает циркуляцию.

Кремы с ретинолом: усиливают выработку коллагена.

QWO (инъекции): вариант для тех, кто готов к косметологии.

Здоровый образ жизни: питание, режим, спорт и питьевой баланс.

Важно помнить: целлюлит не всегда связан с весом — он бывает у худых и полных. И если ты работаешь над собой — ты уже молодец.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



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