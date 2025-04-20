Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психосоматика — не миф: как чувства запускают болезни
Неожиданное применение фольги, которое навсегда изменит ваш быт
Идеал мужчины для Валерии Ланской: три главных качества, которые важны ей больше денег
Одна простая техника — три зоны в плюсе: осанка, спина и ягодицы
Больше, чем просто экран: как обыграть ТВ в интерьере
АнтиТОП-5 машин СССР, которые все ругали, но всё равно ездили
ТОП-5 бабушкиных лучших рецептов из мяса
Головки с яблоко — вот как вырастить по-настоящему крупный чеснок
Грудинка, которая сворачивается в праздник: мясной рулет, который улетит за 5 минут

Как убрать целлюлит: лучшие способы, которые действительно работают

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит есть почти у всех — и это нормально. Но когда "апельсиновая корка" становится заметной, хочется с ней что-то сделать. Полностью избавиться от целлюлита не получится, но уменьшить его проявления — вполне. Главное — знать, на какой стадии ты находишься, и действовать правильно.

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Первая и вторая стадии — можно справиться дома

На начальном этапе целлюлит не виден, но кожа уже теряет гладкость. На второй стадии появляются бугорки, кожа становится бледной и менее чувствительной.

Что поможет:

  • массаж (лимфодренажный, антицеллюлитный, спортивный);

  • скрабы и кремы с кофеином;

  • правильное питание (больше воды, меньше соли, сахара, маринадов и жира);

  • спорт и антицеллюлитные средства дважды в день.

Третья стадия — время подключать процедуры

Кожа становится плотной, появляются болезненные участки. Без косметологических процедур уже не обойтись.

Рекомендуется:

  • обертывания (медовые, водорослевые, цитрусовые);

  • LPG-массаж;

  • прессотерапия;

  • массаж сухой щеткой.

Четвёртая стадия — нужен врач

Если кожа уже синюшная, с буграми и болевыми участками — домашние методы не помогут. Здесь нужно обратиться к врачу и подобрать медицинскую терапию.

Лайфхаки, которые работают

  • Скраб с кофе: подтягивает кожу, улучшает циркуляцию.

  • Кремы с ретинолом: усиливают выработку коллагена.

  • QWO (инъекции): вариант для тех, кто готов к косметологии.

  • Здоровый образ жизни: питание, режим, спорт и питьевой баланс.

Важно помнить: целлюлит не всегда связан с весом — он бывает у худых и полных. И если ты работаешь над собой — ты уже молодец.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Авиация
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок
Садоводство, цветоводство
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат
Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим
Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград
Обвисло, стянулось, поморщилось: так лицо мстит за упущенный момент
Сельдяное нашествие на Сахалине: почему цены на рыбу взлетели до небес
Каждый четвёртый китаец едет в Москву по работе: как столица стала деловой Меккой
Космос подвластен человеку: ученые смогли вернуть утеренную вселенную
Бортжурнал Жигулей: скрипы, запах бензина и любовь с первого ремонта
Женское сексуальное здоровье: виагра для дам — не панацея, но может помочь
Гвоздика против тли? У нас есть секретное оружие, которое сделает муравьев бессильными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.