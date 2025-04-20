Обвисло, стянулось, поморщилось: так лицо мстит за упущенный момент

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После 25 лет в организме медленно, но уверенно снижается выработка коллагена. А это именно тот белок, который отвечает за упругость кожи, её сияние и молодость. Именно поэтому всё больше косметических брендов пытаются найти способы восполнить его дефицит — в кремах, сыворотках и добавках.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Но как понять, что коже уже прямо сейчас не хватает коллагена

Ваша кожа подаёт знаки

На лице появляются сигналы, которые нельзя игнорировать. Вот 5 главных признаков, что коже не хватает поддержки изнутри:

1. Постоянная сухость и тусклый вид

Кожа словно потеряла живость. После умывания она "стягивается", а увлажняющий крем впитывается быстрее, чем вы успеваете его распределить.

2. Морщинки вне графика

Если мимические линии уже видно, а вам всё ещё нет 30 — это повод насторожиться. Коллаген отвечает за гладкость, и его дефицит делает кожу более податливой к заломам.

3. Потеря объёма и "впадины” под глазами

Лицо начинает выглядеть усталым, появляется лёгкая вялость в чертах — особенно в зоне вокруг глаз и скул.

4. Кожа становится дряблой

Если раньше она "держалась", а теперь кажется, будто сползает вниз — это признак того, что каркас из коллагена ослаб.

5. Эластичность на нуле

Попробуйте слегка потянуть кожу — если она медленно возвращается обратно, это тревожный звоночек.

Коллаген — не просто модное слово на этикетке. Это фундамент, на котором держится молодость кожи. И организм сам подсказывает, когда пора помочь ему.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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