Обвисло, стянулось, поморщилось: так лицо мстит за упущенный момент

После 25 лет в организме медленно, но уверенно снижается выработка коллагена. А это именно тот белок, который отвечает за упругость кожи, её сияние и молодость. Именно поэтому всё больше косметических брендов пытаются найти способы восполнить его дефицит — в кремах, сыворотках и добавках.
Но как понять, что коже уже прямо сейчас не хватает коллагена
На лице появляются сигналы, которые нельзя игнорировать. Вот 5 главных признаков, что коже не хватает поддержки изнутри:
1. Постоянная сухость и тусклый вид
Кожа словно потеряла живость. После умывания она "стягивается", а увлажняющий крем впитывается быстрее, чем вы успеваете его распределить.
2. Морщинки вне графика
Если мимические линии уже видно, а вам всё ещё нет 30 — это повод насторожиться. Коллаген отвечает за гладкость, и его дефицит делает кожу более податливой к заломам.
Лицо начинает выглядеть усталым, появляется лёгкая вялость в чертах — особенно в зоне вокруг глаз и скул.
Если раньше она "держалась", а теперь кажется, будто сползает вниз — это признак того, что каркас из коллагена ослаб.
Попробуйте слегка потянуть кожу — если она медленно возвращается обратно, это тревожный звоночек.
Коллаген — не просто модное слово на этикетке. Это фундамент, на котором держится молодость кожи. И организм сам подсказывает, когда пора помочь ему.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.