Седина на грани исчезновения: бьюти-приёмы, которыми пользуются не только звёзды

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Седина или отросшие корни внезапно портят весь образ? Не обязательно сразу бежать в салон — есть быстрые и удобные решения, которые можно использовать дома. И да, они работают!

Фото: https://www.freepik.com Перхоть

Тонирующий спрей: быстро, но аккуратно

Среди множества средств, которые могут прийти на выручку, один из самых популярных — тонирующий спрей. Он легко наносится и даёт мгновенный эффект. Но есть нюанс.

"Если поднести баллончик слишком близко к корням, краска может потечь и попасть на кожу. Лучше распылять до нанесения макияжа", — говорит топ-колорист Ирина Третьякова.

Также важно помнить: спрей может окрасить подкладку головного убора. Так что белую шапку после процедуры лучше отложить.

Тени для волос + лак = стойкость на весь день

Ещё один способ — оттеночные тени. Они отлично работают по линии пробора, особенно если наносить их с помощью спонжа. Чтобы закрепить результат, нужно слегка сбрызнуть волосы лаком, держа флакон на расстоянии.

"Лак фиксирует тени и не даёт им осыпаться в течение дня", — уточняет Третьякова.

Совет: можно использовать средство на тон темнее ваших волос — это добавит объёма у корней и сделает причёску визуально пышнее.

Несмываемые пенки и муссы: эффект обновлённого цвета

Профессиональные линии ухода предлагают и другие варианты — оттеночные пенки и муссы. Их не нужно смывать, а наносятся они сразу после мытья головы.

"После шампуня и бальзама волосы нужно промокнуть полотенцем, нанести мусс, особенно в зонах с ярко выраженной сединой — у пробора и на висках. Затем — расчёска и фен", — объясняет стилист.

Эти средства не только скрывают седину, но и могут изменить оттенок волос, придавая новый оттеночный акцент.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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