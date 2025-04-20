Ваша маска для волос – троянский конь: чем на самом деле вы смываете краску

Окрашенные волосы — это красиво, но сохранить яркий оттенок бывает непросто. Если хотите, чтобы цвет держался дольше, важно соблюдать несколько простых, но критически важных правил.
После окрашивания волосы особенно уязвимы.
"В течение двух недель после процедуры нужно использовать только шампуни и кондиционеры для окрашенных волос", — подчёркивает топ-колорист Ирина Третьякова.
Именно эти средства помогают закрепить пигмент и сохранить насыщенность цвета. А вот уходовые линии для восстановления, питания или борьбы с выпадением волос лучше временно отложить — они могут буквально "вымывать" краску из волос.
Даже привычные маски для питания и увлажнения могут сыграть злую шутку. Жирные по составу продукты — липидные, с аминокислотами — ускоряют вымывание цвета. Поэтому, если не хотите потерять яркость уже после пары применений, выбирайте специализированный уход.
"В первые три дня после окрашивания лучше не посещать бассейн: хлорированная вода активно разрушает пигмент", — предупреждает Третьякова.
Не стоит и идти в сауну или баню — высокая температура негативно влияет на стойкость цвета. Волосы быстро тускнеют и теряют блеск.
Если не можете обойтись без фена или утюжка, обязательно используйте термозащиту. Без неё даже обычная укладка может превратиться в стресс для окрашенных волос.
Правильный уход в первые дни — залог того, что ваш новый цвет останется ярким, сияющим и не потребует коррекции уже через неделю.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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