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Ваша маска для волос – троянский конь: чем на самом деле вы смываете краску

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Окрашенные волосы — это красиво, но сохранить яркий оттенок бывает непросто. Если хотите, чтобы цвет держался дольше, важно соблюдать несколько простых, но критически важных правил.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Первая неделя — самая важная

После окрашивания волосы особенно уязвимы.

"В течение двух недель после процедуры нужно использовать только шампуни и кондиционеры для окрашенных волос", — подчёркивает топ-колорист Ирина Третьякова.

Именно эти средства помогают закрепить пигмент и сохранить насыщенность цвета. А вот уходовые линии для восстановления, питания или борьбы с выпадением волос лучше временно отложить — они могут буквально "вымывать" краску из волос.

Осторожно с масками и маслами

Даже привычные маски для питания и увлажнения могут сыграть злую шутку. Жирные по составу продукты — липидные, с аминокислотами — ускоряют вымывание цвета. Поэтому, если не хотите потерять яркость уже после пары применений, выбирайте специализированный уход.

Хлор и жара — враги свежего цвета

"В первые три дня после окрашивания лучше не посещать бассейн: хлорированная вода активно разрушает пигмент", — предупреждает Третьякова.

Не стоит и идти в сауну или баню — высокая температура негативно влияет на стойкость цвета. Волосы быстро тускнеют и теряют блеск.

Укладка — с умом

Если не можете обойтись без фена или утюжка, обязательно используйте термозащиту. Без неё даже обычная укладка может превратиться в стресс для окрашенных волос.

Правильный уход в первые дни — залог того, что ваш новый цвет останется ярким, сияющим и не потребует коррекции уже через неделю.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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