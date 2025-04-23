Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы давно пользуетесь тушью для ресниц и хотите добиться еще более выразительного взгляда, попробуйте технику "Зик-Зак". Этот метод позволяет сделать ресницы длинными и красиво разделенными.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушь

Что такое техника "Зик-Зак"?

1. Подготовка к нанесению туши

Оттяните уголок глаза одним пальцем.

Используйте кисточку для нанесения туши.

2. Процесс нанесения туши

Начните наносить тушь от оттянутого уголка глаза.

Проведите кисточкой к другому уголку, делая зигзагообразные движения.

Повторите процесс, чтобы добиться равномерного покрытия ресниц.

3. Завершение макияжа

Пройдитесь по ресницам еще раз обычной техникой, чтобы завершить макияж.

Эта техника позволяет добиться более выразительного и естественного взгляда, уверяет венгерский Glamour. Попробуйте ее и убедитесь в результате!

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



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