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Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц

0:59
Моя семья » Красота и стиль

Если вы давно пользуетесь тушью для ресниц и хотите добиться еще более выразительного взгляда, попробуйте технику "Зик-Зак". Этот метод позволяет сделать ресницы длинными и красиво разделенными.

Тушь
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушь

Что такое техника "Зик-Зак"?

1. Подготовка к нанесению туши

  • Оттяните уголок глаза одним пальцем.
  • Используйте кисточку для нанесения туши.

2. Процесс нанесения туши

  • Начните наносить тушь от оттянутого уголка глаза.
  • Проведите кисточкой к другому уголку, делая зигзагообразные движения.
  • Повторите процесс, чтобы добиться равномерного покрытия ресниц.

3. Завершение макияжа

  • Пройдитесь по ресницам еще раз обычной техникой, чтобы завершить макияж.

Эта техника позволяет добиться более выразительного и естественного взгляда, уверяет венгерский Glamour. Попробуйте ее и убедитесь в результате!

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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