Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откуда взялась жизнь? Астероид Бенну дал ответ
Восточная магия с обычной сковородой: жаркое, которое подкупает вкусом
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Талантливый бизнесмен: Любовь Успенская похвасталась своим будущим зятем
Великая стена Геркулес — Северная Корона в космосе: как её открытие изменит науку
Лунный календарь не подведёт: пикировка томатов по науке и звёздам
Сначала салат, потом десерт — и вес уходит сам: удивительно, но реально
Узнайте, как выращивать растения, которые отпугивают муравьёв из вашего сада
Эти люди просыпается отдохнувшими: названы настоящие правила сна

Секрет идеальных ресниц: три недорогие туши, которые сделают ваш взгляд неотразимым

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Длинные и густые ресницы — важный элемент макияжа, поэтому тушь — незаменимое средство в косметичке каждой женщины. Найти идеальную тушь, которая удлиняет, делает ресницы гуще и держится весь день, бывает непросто.

Девушка с листом
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с листом

Бьюти-редакторы венгерского GLAMOUR подготовили для вас три отличных варианта, которые помогут вашим глазам стать ещё выразительнее. Кроме того, мы поделимся трюком, который поможет вам добиться невероятных длинных ресниц!

Шаг нулевой: завивка ресниц

Часто бывает, что ресницы недостаточно изогнуты, и одной туши недостаточно для придания им нужной формы. В таких случаях щипцы для завивки ресниц — настоящее спасение. Они помогут создать эффект распахнутых глаз и сделают ресницы более выразительными.

На первый взгляд щипцы могут показаться сложными в использовании, но на самом деле это довольно просто. Главное — быть аккуратным и не перетянуть ресницы. После завивки нанесите тушь для достижения максимального эффекта.

Три идеальные туши для ресниц

  1. Dramatic Volume Mascara 2000 Calorie (черная), MAX FACTOR. Этот продукт станет отличным выбором для тех, кто хочет сделать глаза более выразительными. Тушь разделяет, удлиняет и придает объем, делая ресницы в три раза длиннее. Она подходит для чувствительных глаз и носителей контактных линз.
  2. Super Star XXL Volume (03), RIVAL LOVES ME. Бюджетная, но качественная тушь, которая создает густые и длинные ресницы. Она гипоаллергенна, что делает ее подходящей для людей с чувствительной кожей и склонностью к аллергии.
  3. 5D Lash Pow (Super Black), REVOLUTION. Тушь от популярного бренда Revolution, которая обладает эффектом удлинения и объема. Специальная упаковка и дополнительные цвета делают ее отличным выбором для обновления косметички.

Трюк для длинных ресниц

Перед нанесением туши попробуйте использовать следующий трюк: нанесите на ресницы прозрачный гель или базу для туши. Это поможет создать идеальную основу для нанесения туши и сделает ресницы более длинными и густыми.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Самые надежные японские автомобили: какие машины признаны лучшими в мире
Авто
Самые надежные японские автомобили: какие машины признаны лучшими в мире Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема
Красота и стиль
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять
Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять
Последние материалы
Восточная магия с обычной сковородой: жаркое, которое подкупает вкусом
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Талантливый бизнесмен: Любовь Успенская похвасталась своим будущим зятем
23 апреля: смерть Георгия Победоносца, Театр на Таганке и первый спутник
Великая стена Геркулес — Северная Корона в космосе: как её открытие изменит науку
Секрет идеальных ресниц: три недорогие туши, которые сделают ваш взгляд неотразимым
Лунный календарь не подведёт: пикировка томатов по науке и звёздам
Сначала салат, потом десерт — и вес уходит сам: удивительно, но реально
Узнайте, как выращивать растения, которые отпугивают муравьёв из вашего сада
Эти люди просыпается отдохнувшими: названы настоящие правила сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.