На грани облысения? В игру вступает жир — и это не шутка

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно ли остановить выпадение волос и вернуть им силу без пересадок? В эстетической медицине на этот вопрос давно есть ответ — и он не такой уж фантастический.

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Что такое hair filler и как он действует

Вопреки названию, это не тот филлер, что "заполняет" морщины. Hair filler — это метод глубокого воздействия на корни волос, направленный на их восстановление и рост. Основу составляют гиалуроновая кислота и пептиды, которые "включают" работу фолликулов и укрепляют их изнутри.

Процедура проводится в клинике: активный состав вводится в кожу головы точечно, на нужную глубину. Уже через несколько сеансов уменьшается выпадение, волосы становятся плотнее, а у "спящих" луковиц появляются шансы ожить.

А что, если не хочется уколов

Для домашнего ухода тоже есть варианты. Косметика с пептидами, аминокислотами и растительными экстрактами может помочь замедлить выпадение и улучшить структуру волос. Особенно полезны средства с экстрактом гороха, касторовым и репейным маслами.

Главное — регулярность и мягкий массаж кожи головы для улучшения кровообращения. Это не только усиливает эффект средств, но и пробуждает "ленивые" фолликулы.

Новые горизонты: терапия с использованием собственного жира

Один из самых неожиданных методов восстановления волос — это использование собственной жировой ткани. Специально обработанный аутологичный жир содержит клетки, способные запускать регенерацию. Его вводят в кожу головы с помощью микропроколов. Метод становится всё популярнее в рамках регенеративной терапии.

Современные подходы к лечению выпадения волос работают на уровне клеток. И чем раньше начать, тем больше шансов сохранить густоту и силу волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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