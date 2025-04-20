Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда юмора Елена Степаненко уходит на отдых: артистка завершила карьеру
Выброси приседы: тренер предложила замену — и она оказалась круче классики
Режиссёр Герман-младший обрушился на список фильмов от Минпросвещения: стоит пересмотреть
Блинный салат с ветчиной: так вкусно, что хочется повторить
АЗС как минное поле: за что можно лишиться прав прямо у колонки
Новогодний сюрприз: Валерия вспомнила о неприятном подарке от бывшего мужа
Огород может обернуться больницей — как избежать последствий
Южная Корея принимает пошлины США: что скрывается за этим решением
Тысячелетняя история, поэт Гораций, культ Венеры — всё это в одном месте

На грани облысения? В игру вступает жир — и это не шутка

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли остановить выпадение волос и вернуть им силу без пересадок? В эстетической медицине на этот вопрос давно есть ответ — и он не такой уж фантастический.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Что такое hair filler и как он действует

Вопреки названию, это не тот филлер, что "заполняет" морщины. Hair filler — это метод глубокого воздействия на корни волос, направленный на их восстановление и рост. Основу составляют гиалуроновая кислота и пептиды, которые "включают" работу фолликулов и укрепляют их изнутри.

Процедура проводится в клинике: активный состав вводится в кожу головы точечно, на нужную глубину. Уже через несколько сеансов уменьшается выпадение, волосы становятся плотнее, а у "спящих" луковиц появляются шансы ожить.

А что, если не хочется уколов

Для домашнего ухода тоже есть варианты. Косметика с пептидами, аминокислотами и растительными экстрактами может помочь замедлить выпадение и улучшить структуру волос. Особенно полезны средства с экстрактом гороха, касторовым и репейным маслами.

Главное — регулярность и мягкий массаж кожи головы для улучшения кровообращения. Это не только усиливает эффект средств, но и пробуждает "ленивые" фолликулы.

Новые горизонты: терапия с использованием собственного жира

Один из самых неожиданных методов восстановления волос — это использование собственной жировой ткани. Специально обработанный аутологичный жир содержит клетки, способные запускать регенерацию. Его вводят в кожу головы с помощью микропроколов. Метод становится всё популярнее в рамках регенеративной терапии.

Современные подходы к лечению выпадения волос работают на уровне клеток. И чем раньше начать, тем больше шансов сохранить густоту и силу волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
От нуля до триллиона: строится горно-обогатительный комбинат в самом суровом регионе России
Экономика и бизнес
От нуля до триллиона: строится горно-обогатительный комбинат в самом суровом регионе России Аудио 
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости
Недвижимость
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать
Кошка нервничает — значит, что-то приближается: вот что она чувствует
Одна палка — пять превращений: что скрывает старая метла в кладовке
Мягкие, румяные, ароматные: как приготовить идеальные пирожки
Без ульев и забот: как привлечь пчёл и получить щедрый урожай
На грани облысения? В игру вступает жир — и это не шутка
Секрет успеха Emerald Cruises: как новые суда поднимут роскошь на новый уровень
Деньги в обратную сторону: 76% операций в банкоматах — это пополнения
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Эксперимент, от которого мурашки: 63 дня без света и часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.