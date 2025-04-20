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Кожа начинает сдаваться? Одна ошибка ускоряет старение в два раза

2:08
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа меняется — и не всегда в ту сторону, которую хочется. После 40 лет она становится суше, тоньше и теряет упругость. Морщины проявляются ярче, контуры — мягче, а цвет лица порой выглядит уставшим, даже если вы спали восемь часов. Причина проста: замедляется выработка коллагена и эластина — двух ключевых белков, отвечающих за плотность и эластичность кожи.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Но это не повод мириться с возрастными изменениями. Уход может многое — и даже больше, чем вы думаете.

Три кита ухода после 40: увлажнение, питание, восстановление

В этом возрасте кожа нуждается в средствах, которые не просто "смягчают", а работают на уровне клеток. Это:

  • Пептиды — активизируют выработку коллагена.
  • Антиоксиданты — защищают от стресса, УФ-лучей и загрязнений.
  • Гиалуроновая кислота — удерживает влагу в коже и придаёт ей свежий вид.

Кроме того, не стоит забывать о регулярной эксфолиации. Она убирает омертвевшие клетки, улучшает цвет лица и помогает активным компонентам проникать глубже.

А что с контуром лица

С возрастом гравитация начинает побеждать, и четкий овал лица становится всё менее выраженным. Поддержать его помогают:

  • Лёгкий массаж по линиям лимфотока.
  • Домашные миостимуляторы и гуаша.
  • Косметика с лифтинг-эффектом — временная, но заметная поддержка.

И не забывайте о шее — это первое место, где "выдаётся" возраст.

Внутреннее тоже важно

Ваша кожа — это зеркало образа жизни. Вредные привычки, недосып, постоянный стресс — всё это "печатается" на лице. Поддержите кожу изнутри:

  • Омега-3 и витамин D.
  • Достаточное количество воды.
  • Качественный сон и минимум сахара.

Помните: возраст — не приговор, а отправная точка для нового этапа заботы о себе. Умный уход — это не про борьбу со временем, а про гармонию с ним.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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