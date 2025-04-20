Забудь про шелушение: гели для душа, которые увлажняют лучше крема

С наступлением тепла хочется не только поменять гардероб, но и освежить уходовую рутину. И начать стоит с самого базового — геля для душа. Мы пользуемся им каждый день, а значит, средство должно не только очищать, но и заботиться о коже, особенно когда активное солнце и перепады температуры делают её чувствительной.
Весной и летом кожа нуждается в мягком и бережном очищении. Выбирая гель для душа, обращай внимание на:
Избегай гелей с кислотами — под воздействием солнца они могут спровоцировать пигментацию и фотостарение.
Весной хочется свежести, а не густых восточных или пряных ароматов. Поэтому выбирай гели для душа с:
Главное — выбирай аромат, который радует именно тебя. Ведь утренний душ — это не просто уход, а возможность начать день с удовольствия.
Гель для душа гель для мытья тела - общий термин для жидких продуктов, используемых для мытья тела.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.