Забудь про шелушение: гели для душа, которые увлажняют лучше крема

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением тепла хочется не только поменять гардероб, но и освежить уходовую рутину. И начать стоит с самого базового — геля для душа. Мы пользуемся им каждый день, а значит, средство должно не только очищать, но и заботиться о коже, особенно когда активное солнце и перепады температуры делают её чувствительной.

Фото: freepik by gpointstudio Девушка

Что должно быть в составе

Весной и летом кожа нуждается в мягком и бережном очищении. Выбирая гель для душа, обращай внимание на:

Увлажняющие компоненты : витамин Е, глицерин, растительные масла — они удерживают влагу и не дают коже пересыхать.

: витамин Е, глицерин, растительные масла — они удерживают влагу и не дают коже пересыхать. Мягкие ПАВ : бетаины, кокоглицериды, лаурилглюкозид — очищают деликатно, не нарушая защитный барьер кожи.

: бетаины, кокоглицериды, лаурилглюкозид — очищают деликатно, не нарушая защитный барьер кожи. Нейтральный pH (около 5,5) : это помогает избежать раздражения и шелушений.

: это помогает избежать раздражения и шелушений. Гипоаллергенные формулы: особенно важны, если кожа склонна к сухости или аллергии.

Избегай гелей с кислотами — под воздействием солнца они могут спровоцировать пигментацию и фотостарение.

С ароматом — но не переборщи

Весной хочется свежести, а не густых восточных или пряных ароматов. Поэтому выбирай гели для душа с:

Фруктовыми нотами : клубника, персик, инжир, смородина. Легкие, сладкие, но не тяжёлые — мгновенно создают летнее настроение.

: клубника, персик, инжир, смородина. Легкие, сладкие, но не тяжёлые — мгновенно создают летнее настроение. Цветами : жасмин, пион, сирень, вербена — для нежной и расслабляющей атмосферы.

: жасмин, пион, сирень, вербена — для нежной и расслабляющей атмосферы. Цитрусами: лимон, лайм, лемонграсс. Это идеальный выбор, если хочется бодрости и прохлады.

Главное — выбирай аромат, который радует именно тебя. Ведь утренний душ — это не просто уход, а возможность начать день с удовольствия.

Уточнения

Гель для душа гель для мытья тела - общий термин для жидких продуктов, используемых для мытья тела.



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