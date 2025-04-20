Рыжий, но не как у всех: оттенок весны, который носят парижанки

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — время перемен, а новая прическа — самый простой способ обновиться. Если давно подумывала стать рыжей, сейчас лучший момент. В сезоне весна-2025 лидирует не яркий или бордовый, а естественный и теплый оттенок Parisian copper — медный цвет с персиковыми нотками, который уже завоевал улицы Парижа и сердца стилистов по всему миру.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Окрашивание волос

Что такое Parisian copper

Этот оттенок — не просто рыжий. Это мягкое, природное окрашивание, в котором золотисто-медная база сочетается с легким персиковым свечением. Он не перегружает черты лица, наоборот — освежает и делает кожу визуально сияющей.

Именно поэтому оттенок так полюбился знаменитостям — например, в новом образе его примерила Лейтон Мистер. Стилисты прозвали этот цвет "парижским" не только за стильную сдержанность, но и за его популярность на улицах французской столицы.

Как добиться такого эффекта

Секрет — в тонких нюансах. Окрашивание должно быть многослойным, с мягкими переходами и бликами. Ключевое: не переборщить с яркостью и не уходить в холодную гамму, иначе эффект естественности исчезнет.

Стилист Том Смит советует:

Начинать с мягкой медной базы.

Добавлять персиковые полутоновки.

Завершать золотистыми бликами, которые подчеркнут рельеф цвета и создадут объем.

Parisian copper легко адаптировать под внешность — его можно сделать чуть ярче или, наоборот, более приглушённым.

Важные советы по уходу

Медные оттенки капризны: они вымываются быстрее других. Чтобы цвет не потускнел через неделю, используй оттеночные средства — шампуни, бальзамы и маски с пигментом. Особенно это актуально, если ты — брюнетка и для окрашивания пришлось предварительно осветлить волосы.

Чтобы не бегать к мастеру каждый месяц, попроси сделать растяжку цвета от корней. Такой способ сделает отросшие пряди незаметными, а общий образ останется свежим.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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