Больше никаких подтёков: как навсегда забыть о туши с помощью домашней покраски ресниц

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Завтра важная встреча, а ресницы выглядят как после бессонной ночи? Спокойно — с помощью этой инструкции ты справишься с окрашиванием дома даже в последний момент. Никаких визитов в салон, только ты, зеркало и немного терпения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж в розовых тонах

Что важно знать до окрашивания

Перед тем как схватиться за тюбик краски, стоит разобраться с базовыми вещами. Во-первых, используй только проверенные средства для зоны вокруг глаз. Краска для волос — сразу нет. И во-вторых, обязательно проведи тест на аллергию за 48 часов до процедуры.

Виды красок

Перманентные - держатся до 6 недель.

- держатся до 6 недель. Полуперманентные - до 4 недель, идеально для новичков.

- до 4 недель, идеально для новичков. Натуральные (хна) - держатся около 2 недель.

Что нужно приготовить заранее

Краска + оксидант.

Неметаллическая ёмкость.

Щеточка (подойдёт от старой туши).

Ватные диски или подложки.

Вазелин.

Ватные палочки.

Средство для снятия макияжа.

Таймер.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Смешай компоненты

Смешай краску и оксидант согласно инструкции до кремообразной консистенции. Для менее яркого цвета добавь чуть больше оксиданта.

Шаг 2: Подготовь ресницы

Удали макияж.

Защити кожу вазелином.

Положи подложки под нижние ресницы.

Шаг 3: Нанеси краску

Смотри вниз, слегка наклонив голову.

Щеточкой наноси краску от корней к кончикам.

Аккуратно, не касаясь слизистой. Сначала один глаз, затем второй.

Шаг 4: Выдержка

Подожди 10-15 минут.

Не моргай активно.

Чувствуешь жжение — срочно смой!

Шаг 5: Удали краску

Смочи диск водой и аккуратно удали пигмент.

Повторяй, пока ватка не станет чистой.

Распространённые ошибки

Покупка дешёвой краски "для всего".

Пропуск теста на аллергию.

Нарушение пропорций компонентов.

Спешка — враг равномерного цвета.

Лайфхаки для идеального результата

Светлые ресницы: покрась дважды с интервалом в 2 дня.

покрась дважды с интервалом в 2 дня. Подложки из силикона: удобнее бумажных.

удобнее бумажных. Биозавивка до окрашивания: ресницы получатся не только тёмными, но и изогнутыми.

ресницы получатся не только тёмными, но и изогнутыми. Зубная щетка: лайфхак для равномерного распределения краски.

лайфхак для равномерного распределения краски. Микс оттенков: добавь коричневый в черный, чтобы получить мягкий шоколадный тон.

Уход за окрашенными ресницами

В первые сутки

Не используй тушь и средства на масляной основе.

Избегай трения и купаний в горячей воде.

Постоянный уход

Снимай макияж мягкими средствами без масел.

Раз в неделю наноси касторовое масло.

Пользуйся сыворотками для роста ресниц.

Когда лучше пойти к мастеру

Очень чувствительная кожа.

Контактные линзы.

После офтальмологических операций.

Если хочется дополнительно ламинировать или нарастить ресницы.

Пробуй, экспериментируй, не бойся ошибок — и твои ресницы будут шикарны в любое утро.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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