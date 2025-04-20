Больше никаких подтёков: как навсегда забыть о туши с помощью домашней покраски ресниц

Завтра важная встреча, а ресницы выглядят как после бессонной ночи? Спокойно — с помощью этой инструкции ты справишься с окрашиванием дома даже в последний момент. Никаких визитов в салон, только ты, зеркало и немного терпения.
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Макияж в розовых тонах
Что важно знать до окрашивания
Перед тем как схватиться за тюбик краски, стоит разобраться с базовыми вещами. Во-первых, используй только проверенные средства для зоны вокруг глаз. Краска для волос — сразу нет. И во-вторых, обязательно проведи тест на аллергию за 48 часов до процедуры.
Виды красок
Перманентные - держатся до 6 недель.
Полуперманентные - до 4 недель, идеально для новичков.
Натуральные (хна) - держатся около 2 недель.
Что нужно приготовить заранее
Краска + оксидант.
Неметаллическая ёмкость.
Щеточка (подойдёт от старой туши).
Ватные диски или подложки.
Вазелин.
Ватные палочки.
Средство для снятия макияжа.
Таймер.
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Смешай компоненты
Смешай краску и оксидант согласно инструкции до кремообразной консистенции. Для менее яркого цвета добавь чуть больше оксиданта.
Шаг 2: Подготовь ресницы
Удали макияж.
Защити кожу вазелином.
Положи подложки под нижние ресницы.
Шаг 3: Нанеси краску
Смотри вниз, слегка наклонив голову.
Щеточкой наноси краску от корней к кончикам.
Аккуратно, не касаясь слизистой. Сначала один глаз, затем второй.
Шаг 4: Выдержка
Подожди 10-15 минут.
Не моргай активно.
Чувствуешь жжение — срочно смой!
Шаг 5: Удали краску
Смочи диск водой и аккуратно удали пигмент.
Повторяй, пока ватка не станет чистой.
Распространённые ошибки
Покупка дешёвой краски "для всего".
Пропуск теста на аллергию.
Нарушение пропорций компонентов.
Спешка — враг равномерного цвета.
Лайфхаки для идеального результата
Светлые ресницы: покрась дважды с интервалом в 2 дня.
Подложки из силикона: удобнее бумажных.
Биозавивка до окрашивания: ресницы получатся не только тёмными, но и изогнутыми.
Зубная щетка: лайфхак для равномерного распределения краски.
Микс оттенков: добавь коричневый в черный, чтобы получить мягкий шоколадный тон.
Уход за окрашенными ресницами
В первые сутки
Не используй тушь и средства на масляной основе.
Избегай трения и купаний в горячей воде.
Постоянный уход
Снимай макияж мягкими средствами без масел.
Раз в неделю наноси касторовое масло.
Пользуйся сыворотками для роста ресниц.
Когда лучше пойти к мастеру
Очень чувствительная кожа.
Контактные линзы.
После офтальмологических операций.
Если хочется дополнительно ламинировать или нарастить ресницы.
Пробуй, экспериментируй, не бойся ошибок — и твои ресницы будут шикарны в любое утро.
Уточнения
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.