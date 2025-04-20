Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тишина, пустая комната и внезапное шипение — кошка не просто испугалась
Этот райский уголок в Таиланде лучше Мальдив — и вот почему
Этот сорняк душит ваши розы: как избавиться от проблемы за копейки
Россия удивила: производство безалкогольных напитков взлетело на 9% за два месяца
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Три скрытые грязеловушки на кухне: как избежать бактериального апокалипсиса
Искуственная физика: оно сможет следить за вами и вашими повадками
Не коврики виноваты: что реально вызывает запах сырости в авто
Чесночный соус, который заставит вас забыть обо всём: секретный рецепт ливанской кухни

Больше никаких подтёков: как навсегда забыть о туши с помощью домашней покраски ресниц

3:21
Моя семья » Красота и стиль

Завтра важная встреча, а ресницы выглядят как после бессонной ночи? Спокойно — с помощью этой инструкции ты справишься с окрашиванием дома даже в последний момент. Никаких визитов в салон, только ты, зеркало и немного терпения.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Что важно знать до окрашивания

Перед тем как схватиться за тюбик краски, стоит разобраться с базовыми вещами. Во-первых, используй только проверенные средства для зоны вокруг глаз. Краска для волос — сразу нет. И во-вторых, обязательно проведи тест на аллергию за 48 часов до процедуры.

Виды красок

  • Перманентные - держатся до 6 недель.
  • Полуперманентные - до 4 недель, идеально для новичков.
  • Натуральные (хна) - держатся около 2 недель.

Что нужно приготовить заранее

  • Краска + оксидант.
  • Неметаллическая ёмкость.
  • Щеточка (подойдёт от старой туши).
  • Ватные диски или подложки.
  • Вазелин.
  • Ватные палочки.
  • Средство для снятия макияжа.
  • Таймер.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Смешай компоненты

  • Смешай краску и оксидант согласно инструкции до кремообразной консистенции. Для менее яркого цвета добавь чуть больше оксиданта.

Шаг 2: Подготовь ресницы

  • Удали макияж.
  • Защити кожу вазелином.
  • Положи подложки под нижние ресницы.

Шаг 3: Нанеси краску

  • Смотри вниз, слегка наклонив голову.
  • Щеточкой наноси краску от корней к кончикам.
  • Аккуратно, не касаясь слизистой. Сначала один глаз, затем второй.

Шаг 4: Выдержка

  • Подожди 10-15 минут.
  • Не моргай активно.
  • Чувствуешь жжение — срочно смой!

Шаг 5: Удали краску

  • Смочи диск водой и аккуратно удали пигмент.
  • Повторяй, пока ватка не станет чистой.

Распространённые ошибки

  • Покупка дешёвой краски "для всего".
  • Пропуск теста на аллергию.
  • Нарушение пропорций компонентов.
  • Спешка — враг равномерного цвета.

Лайфхаки для идеального результата

  • Светлые ресницы: покрась дважды с интервалом в 2 дня.
  • Подложки из силикона: удобнее бумажных.
  • Биозавивка до окрашивания: ресницы получатся не только тёмными, но и изогнутыми.
  • Зубная щетка: лайфхак для равномерного распределения краски.
  • Микс оттенков: добавь коричневый в черный, чтобы получить мягкий шоколадный тон.

Уход за окрашенными ресницами

В первые сутки

  • Не используй тушь и средства на масляной основе.
  • Избегай трения и купаний в горячей воде.

Постоянный уход

  • Снимай макияж мягкими средствами без масел.
  • Раз в неделю наноси касторовое масло.
  • Пользуйся сыворотками для роста ресниц.

Когда лучше пойти к мастеру

  • Очень чувствительная кожа.
  • Контактные линзы.
  • После офтальмологических операций.
  • Если хочется дополнительно ламинировать или нарастить ресницы.

Пробуй, экспериментируй, не бойся ошибок — и твои ресницы будут шикарны в любое утро.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
От нуля до триллиона: строится горно-обогатительный комбинат в самом суровом регионе России
Экономика и бизнес
От нуля до триллиона: строится горно-обогатительный комбинат в самом суровом регионе России Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Последние материалы
Этот сорняк душит ваши розы: как избавиться от проблемы за копейки
Россия удивила: производство безалкогольных напитков взлетело на 9% за два месяца
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Три скрытые грязеловушки на кухне: как избежать бактериального апокалипсиса
Искуственная физика: оно сможет следить за вами и вашими повадками
Больше никаких подтёков: как навсегда забыть о туши с помощью домашней покраски ресниц
Не коврики виноваты: что реально вызывает запах сырости в авто
Чесночный соус, который заставит вас забыть обо всём: секретный рецепт ливанской кухни
Вишня против сливы: чем вишня превосходит своего конкурента
Три цвета, которые будут на пике популярности в 2025 — и они шикарны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.