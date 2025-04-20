Губы как у Беллы Хадид: техника контура, которая работает

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акцентный контур губ — один из главных трендов весны 2025. Чтобы добиться модного и стойкого эффекта, важен не только цвет, но и правильная техника нанесения. Ключевая роль в этом — у карандаша для губ.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Тренд: чёткий, но мягкий контур

В моде — нюдовые, розовые, коричневые и классические красные оттенки. Универсальный совет: выбирать тон на 1-2 оттенка темнее естественного цвета губ. Такой цвет можно использовать как для чёткой прорисовки, так и для мягкой растушёвки.

Как выбрать карандаш

Грифель должен быть умеренно мягким — легко скользить по коже, не таять и не ломаться.

должен быть умеренно мягким — легко скользить по коже, не таять и не ломаться. Форма - слегка заострённая. Слишком острый грифель даст резкую линию, а закруглённый — размоет контур.

- слегка заострённая. Слишком острый грифель даст резкую линию, а закруглённый — размоет контур. Удобство - автоматические модели с контролем длины грифеля или гелевые с ограниченной заточкой.

Перед покупкой стоит протестировать карандаш на запястье: он должен наноситься без усилий и легко растушёвываться.

Техника нанесения

Увлажнение : за 20-30 минут до макияжа нанести бальзам, затем промокнуть губы салфеткой.

: за 20-30 минут до макияжа нанести бальзам, затем промокнуть губы салфеткой. Контур : прорисовать арку Купидона и центр нижней губы, немного выходя за границу. Линии растушевать к центру.

: прорисовать арку Купидона и центр нижней губы, немного выходя за границу. Линии растушевать к центру. Боковые зоны : нанести менее контрастные штрихи по краям, выходя за контур на 0,5 мм, и растушевать их.

: нанести менее контрастные штрихи по краям, выходя за контур на 0,5 мм, и растушевать их. Уголки губ : заполнить лёгкими движениями для эффекта мягкого, но чёткого контура.

: заполнить лёгкими движениями для эффекта мягкого, но чёткого контура. Финиш: нанести блеск, масло или прозрачный бальзам.

Лайфхак для стойкости

Нанесённый на контур слой рассыпчатой пудры помогает закрепить макияж. После — поверх нанести блеск. Такой приём делает контур более стойким и не пересушивает кожу.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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