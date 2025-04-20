Губы как у Беллы Хадид: техника контура, которая работает

Акцентный контур губ — один из главных трендов весны 2025. Чтобы добиться модного и стойкого эффекта, важен не только цвет, но и правильная техника нанесения. Ключевая роль в этом — у карандаша для губ.
В моде — нюдовые, розовые, коричневые и классические красные оттенки. Универсальный совет: выбирать тон на 1-2 оттенка темнее естественного цвета губ. Такой цвет можно использовать как для чёткой прорисовки, так и для мягкой растушёвки.
Перед покупкой стоит протестировать карандаш на запястье: он должен наноситься без усилий и легко растушёвываться.
Нанесённый на контур слой рассыпчатой пудры помогает закрепить макияж. После — поверх нанести блеск. Такой приём делает контур более стойким и не пересушивает кожу.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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