Бабушкин лайфхак, который взорвал бьюти-рутину поколения Z

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровье кожи — это не только про кремы и маски, но и про ежедневный ритуал любви к себе. Как правильное питание и спорт поддерживают тело, так и регулярный уход помогает коже быть упругой, свежей и сияющей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Современная индустрия красоты всё чаще возвращается к натуральным, проверенным временем решениям. Всё больше средств создаются на основе простых ингредиентов, адаптированных под нужды активной и загруженной женщины. И одно из таких — вазелин.

Старый добрый способ, который работает

На первый взгляд — простое средство. Но вазелин на самом деле настоящий мультигерой. Он создаёт защитный барьер, удерживая влагу и усиливая действие всех средств, которые вы нанесли до него.

Если кожа кажется уставшей, обезвоженной или сухой — просто нанесите немного вазелина на лицо в завершение вечернего ухода. Он "запечатает" сыворотки и кремы, не даст влаге испариться и поможет коже восстановиться за ночь.

"Бабушкин метод" сегодня получил модное название — слугинг. Эта техника ухода, взятая из прошлого, снова в тренде и признана эффективной.

Как использовать вазелин правильно

Очистите кожу и нанесите привычные средства — сыворотку или крем.

Сверху распределите тонкий слой вазелина.

Утром аккуратно умойтесь, и вы увидите — кожа стала мягче, свежее и словно отдохнувшей.

Простота, которая работает

Этот продукт не требует роскошной упаковки или маркетинговых обещаний. Его сила — в универсальности. Всего один шаг в рутине — и кожа получает всё, что ей нужно: защиту, восстановление и сияние.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.