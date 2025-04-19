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С виду просто слоятся, а внутри — серьёзный сбой: тревожный симптом

1:27
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Когда ногти становятся ломкими и начинают слоиться, не стоит списывать всё на неудачный маникюр. Часто это — сигнал о внутренних сбоях в организме.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian
Девушка делает маникюр

Врач-дерматовенеролог Виталий Охлопков объясняет:

"Ногти — это придатки кожи. Когда в организме не хватает железа или других микроэлементов, ногтевая пластина разрушается. Одна из частых причин — железодефицит."

И это далеко не всё. Некоторые лекарственные препараты также способны повлиять на здоровье ногтей. Среди них — бета-адреноблокаторы, которые обычно назначают при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Их побочный эффект — хрупкость и расслоение ногтевой пластины.

Кроме того, стоит обратить внимание на витамины:

"Переизбыток витамина А может оказать негативное воздействие на ногти, так же как и приём определённых антибиотиков", — предупреждает врач.

Однако и внешний уход тоже имеет значение. Если часто пользоваться агрессивной бытовой химией без перчаток, это неизбежно отразится на состоянии ногтей. А ещё - специфические кожные заболевания и некачественно сделанный маникюр.

Если ногти начали вести себя "странно", не стоит игнорировать проблему. Это может быть не просто косметический дефект, а важный звоночек о состоянии организма.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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