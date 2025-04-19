Роскошь прикосновений: уход, который заставляет влюбиться в свои руки

Даже самая красивая стрижка или идеальный маникюр не будут смотреться эффектно, если руки выглядят сухими и уставшими. Кожа рук ежедневно сталкивается с холодом, сухим воздухом, водой и бытовой химией. Поэтому грамотный уход — не блажь, а необходимость.
По словам нейл-стилиста Анны Капли, для глубокого восстановления и увлажнения рук лучше всего подходят три процедуры: парафинотерапия, горячий масляный маникюр и СПА-уход.
Эта процедура — настоящая спасительница для пересушенной кожи. Теплый парафин, обогащённый натуральными маслами и витаминами, плотно обволакивает руки, буквально "запечатывая" влагу внутри. Результат заметен уже после первого сеанса: кожа становится мягче, эластичнее и визуально моложе. Дополнительный бонус — улучшается кровообращение, а ногти укрепляются.
Это не просто маникюр, а полноценный ритуал ухода. Сначала проводится деликатное очищение кожи скрабом — он убирает ороговевшие клетки и запускает процесс обновления. Затем наносится питательная маска, насыщенная микроэлементами и витаминами.
"Завершающим этапом становится расслабляющий массаж с маслами и кремами. Он улучшает упругость кожи, делает ее бархатистой, свежей и визуально ухоженной", — рассказывает Анна Капля.
Ещё один способ позаботиться о коже и ногтях — горячий масляный маникюр. Он особенно хорош в холодное время года или после активной работы руками. Теплые масла питают кутикулу и ногтевую пластину, предотвращая сухость и ломкость.
Приятный бонус: все процедуры не только полезны, но и помогают расслабиться, отвлечься от стресса и насладиться моментом заботы о себе.
Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
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