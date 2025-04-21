Балетный розовый маникюр: секреты создания весеннего шедевра на ногтях

Позвольте себе окунуться в мир утончённости и элегантности с помощью балетно-розового маникюра. Этот нежный и стильный оттенок идеально подходит для весеннего сезона и сейчас особенно актуален.
Ногти, как и любая другая часть образа, подчиняются законам моды. С приближением лета мы всё чаще обращаем внимание на более светлые или, наоборот, насыщенные цвета, которые не были так популярны зимой. В этом сезоне особенно популярны пастельные оттенки, среди которых сиреневый цвет завоевал сердца многих. Но самым трендовым выбором стал розовый.
Среди множества оттенков розового выделяется балетный розовый — цвет, который можно увидеть на костюмах профессиональных балерин. Этот нежный и сияющий оттенок идеально подходит для весеннего маникюра, будь то следование последним модным тенденциям или предпочтение минимализма, пишет Femme Actuelle.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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