Осторожно! Ошибки при выборе солнцезащитного средства могут дорого обойтись

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной солнце может быть коварным. Даже когда облака скрывают яркие лучи, ультрафиолетовый индекс может быть достаточно высоким, чтобы повредить кожу. О том, почему важно использовать солнцезащитные средства даже в пасмурную погоду, рассказала онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Она объясняет, что решение о применении крема с SPF не зависит от того, солнечно или облачно. Ультрафиолетовое излучение может быть опасным даже при сером небе, особенно если УФ-индекс достигает 3-4 баллов. В таком случае достаточно использовать средства с SPF 10. Однако если индекс выше, например, при значении 5 или больше, необходимо выбирать защиту с SPF 20 или 30.

Как правильно выбрать крем

Вертиева подчеркивает, что важно учитывать тип кожи. Для людей с жирной и проблемной кожей не подойдут средства с плотной текстурой, так как они могут забить поры и вызвать воспаления. Людям с такими типами кожи лучше выбирать легкие формулы.

В условиях городской среды, где мы не всегда подвергаемся прямому солнечному воздействию, вполне можно использовать кремы с SPF, которые являются частью уходовых или тональных средств. Главное — убедиться, что средство подходит для вашего типа кожи.

Итак, даже если на улице облачно, не забывайте о защите. Проверяйте УФ-индекс и выбирайте средства, которые идеально подходят для вашего типа кожи. Это поможет сохранить здоровье и красоту вашей кожи в течение всего года.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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