Прокачай свой возраст: эти продукты — твои главные союзники против старости

Маркетплейсы переполнены обещаниями чудо-средств, которые якобы остановят старение. Но как оказалось, зачастую самые эффективные средства — это те, которые мы уже можем найти в своем холодильнике.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Вода: естественный эликсир молодости

Не секрет, что наше тело состоит на 60% из воды. Это делает идею питья большого количества воды весьма логичной, ведь это не только поддерживает уровень гидратации, но и замедляет возрастные изменения. Остеопат Барбара Джой Джонс объясняет:

"Пейте воду — это помогает пищеварению, усваиванию питательных веществ и витаминов. Гидратированная кожа выглядит как свежий виноград, а обезвоженная — как изюм".

Так что если хотите сохранить кожу упругой и молодящейся, не забывайте про воду.

Кефир: секрет пробиотиков против старения

Один из самых недооценённых продуктов в борьбе с возрастом — это кефир. В нем содержатся пробиотики, которые способствуют замедлению старения.

"Пробиотики усиливают антиоксидантную активность, уменьшают воспаление и регулируют обмен веществ. Это помогает не только улучшить работу кишечника, но и замедляет фотостарение кожи", — говорит диетолог Роджер Адамс.

Таким образом, ежедневная порция кефира может стать вашим помощником в борьбе с первыми признаками старения.

Куркума: специя, которая не только для блюд

Куркума — не просто специя, она обладает целым рядом суперсил. Она оказывает мощное противовоспалительное действие и поддерживает здоровье сердца и мозга. По словам клинического диетолога Дэвида Фридмана, куркумин, содержащийся в куркуме, помогает предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей, а также является эффективным средством в борьбе с хроническими заболеваниями, связанными со старением, такими как диабет и рак. И всё это — благодаря одному простому продукту.

Кокосовое масло: союзник в борьбе с возрастом

Кокосовое масло давно стало популярным не только в кулинарии, но и в уходе за кожей. Антиоксиданты в его составе защищают кожу от повреждений, связанных с воздействием свободных радикалов, и замедляют появление морщин. Однако не стоит забывать о дозировке.

"Кокосовое масло помогает замедлить старение, но его не стоит использовать в избытке", — предупреждает доктор Адамс.

Лучше добавлять его в пищу или использовать в уходе за кожей в умеренных количествах.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.





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