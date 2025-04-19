Ваши волосы не ленивы — просто вы забыли про одно простое правило

Тогда начните с главного: не с расчёсок и не с новых модных процедур, а с кожи головы. Именно здесь начинается рост, и именно здесь чаще всего — затык.
Визажистка и блогер Джен Ронзитти, известная в TikTok как @JenRonFit, уверена: при правильном подходе даже после 40 можно добиться видимого улучшения густоты волос.
"У вас могут быть более густые волосы… даже в 40 лет! Но как? Секрет заключается в ваших продуктах и в том, насколько эффективно вы стимулируете и питаете кожу головы", — поделилась Джен в интервью.
По словам Джен, всё начинается с регулярного массажа кожи головы. Но это только первый шаг. Ключ — в составе шампуня и других средств.
"Массаж — это отличное начало. Но если вы хотите, чтобы волосы меньше выпадали и стали гуще, важно не только как вы ухаживаете, но и чем."
В идеале, шампунь и маски должны быть с активными компонентами — такими, как мелатонин, кофеин и капиксил.
"Продукты, которые я использую, прошли клинические испытания и показали отличные результаты. Не только у меня — но и у более чем 1400 моих клиентов", — говорит Джен.
Так что даже если вам кажется, что "всё уже поздно", — возможно, просто пора обновить полку в душе.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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