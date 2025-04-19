Ваши волосы не ленивы — просто вы забыли про одно простое правило

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тогда начните с главного: не с расчёсок и не с новых модных процедур, а с кожи головы. Именно здесь начинается рост, и именно здесь чаще всего — затык.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Визажистка и блогер Джен Ронзитти, известная в TikTok как @JenRonFit, уверена: при правильном подходе даже после 40 можно добиться видимого улучшения густоты волос.

"У вас могут быть более густые волосы… даже в 40 лет! Но как? Секрет заключается в ваших продуктах и в том, насколько эффективно вы стимулируете и питаете кожу головы", — поделилась Джен в интервью.

Что действительно работает

По словам Джен, всё начинается с регулярного массажа кожи головы. Но это только первый шаг. Ключ — в составе шампуня и других средств.

"Массаж — это отличное начало. Но если вы хотите, чтобы волосы меньше выпадали и стали гуще, важно не только как вы ухаживаете, но и чем."

В идеале, шампунь и маски должны быть с активными компонентами — такими, как мелатонин, кофеин и капиксил.

Что делают эти вещества

Мелатонин может продлить фазу активного роста волос (анагена).

Капиксил укрепляет фолликулы и борется с выпадением, вызванным гормональными изменениями.

Кофеин стимулирует кровообращение и активизирует "спящие" луковицы.

"Продукты, которые я использую, прошли клинические испытания и показали отличные результаты. Не только у меня — но и у более чем 1400 моих клиентов", — говорит Джен.

Так что даже если вам кажется, что "всё уже поздно", — возможно, просто пора обновить полку в душе.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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