Ваш макияж разваливается к обеду? Проверьте, не забыли ли вы это

Многие женщины с возрастом начинают искать новые способы сохранить молодость и свежесть кожи. Мы меняем уход, подбираем питание, обращаем внимание на состав косметики. Но часто упускаем один ключевой шаг, который способен преобразить лицо буквально за минуты.
Визажист Салли поделилась, что этот шаг — праймер.
"Праймеры — ваш лучший друг. Я сначала наношу уход, даю крему впитаться, а потом — праймер. Он отлично выравнивает кожу, заполняет и смягчает морщинки, которые есть у всех", — говорит Салли.
Праймер создаёт гладкую, почти шелковую основу, на которую макияж ложится ровно и держится весь день. Особенно это важно для зрелой кожи, где макияж может быстро "осесть" в морщинках или сухих зонах.
Салли отмечает, что праймер не только помогает визуально "разгладить" лицо, но и делает работу с макияжем намного проще. Он выступает как фильтр в реальности: мягко размывает несовершенства, не утяжеляя кожу.
Здесь всё не менее важно.
"Я наношу немного праймера для век на чистую, сухую кожу, прежде чем наносить тени", — говорит визажист.
Этот шаг помогает макияжу глаз не скатываться и держаться без поправок весь день, даже если вы не профессионал.
Если вы всё ещё считаете праймер необязательным, возможно, именно он — недостающий элемент вашего "эффекта ухоженности".
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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