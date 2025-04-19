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Ваш макияж разваливается к обеду? Проверьте, не забыли ли вы это

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины с возрастом начинают искать новые способы сохранить молодость и свежесть кожи. Мы меняем уход, подбираем питание, обращаем внимание на состав косметики. Но часто упускаем один ключевой шаг, который способен преобразить лицо буквально за минуты.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Визажист Салли поделилась, что этот шаг — праймер.

"Праймеры — ваш лучший друг. Я сначала наношу уход, даю крему впитаться, а потом — праймер. Он отлично выравнивает кожу, заполняет и смягчает морщинки, которые есть у всех", — говорит Салли.

Почему праймер — это больше, чем просто косметика

Праймер создаёт гладкую, почти шелковую основу, на которую макияж ложится ровно и держится весь день. Особенно это важно для зрелой кожи, где макияж может быстро "осесть" в морщинках или сухих зонах.

Салли отмечает, что праймер не только помогает визуально "разгладить" лицо, но и делает работу с макияжем намного проще. Он выступает как фильтр в реальности: мягко размывает несовершенства, не утяжеляя кожу.

А как быть с глазами

Здесь всё не менее важно.

"Я наношу немного праймера для век на чистую, сухую кожу, прежде чем наносить тени", — говорит визажист.

Этот шаг помогает макияжу глаз не скатываться и держаться без поправок весь день, даже если вы не профессионал.

Если вы всё ещё считаете праймер необязательным, возможно, именно он — недостающий элемент вашего "эффекта ухоженности".

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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