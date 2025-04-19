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Минус два размера за минуту: никакого фотошопа, только стиль

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Моя семья » Красота и стиль

Хочешь казаться на пару килограммов легче, не выходя из дома и не считая калории? Вот 6 простых приёмов, которые работают как оптическая иллюзия — только честнее.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: https://www.freepik.com
Девушка смотрит в зеркало

Выбирай тёмные цвета и правильный крой

  • Чёрный, тёмно-синий и изумрудный визуально стройнят. Особенно, если это одежда с завышенной талией или силуэт A-line. Юбки-карандаш и прямые брюки тоже в игре. Главное — избегай мешковатых форм и ищи чёткий силуэт.

Слой, но с умом

  • Кардиган, жилет, лёгкий жакет — отличные помощники. Но забудь про бесформенные вещи. Чем чётче линии и плотнее ткань, тем стройнее ты выглядишь.

Аксессуары делают фигуру

  • Широкий пояс подчеркнёт талию. Жёсткая сумка вместо "мешка" — уберёт лишний визуальный объём. Очки и украшения — продолговатые, чтобы вытягивать лицо и силуэт. А обувь в тон коже и с острым носком — визуально удлиняет ноги.

Осанка = минус килограммы

  • Спина прямая, плечи развёрнуты, подбородок не вниз — и уже виден результат. Помогут йога, пилатес и просто привычка держать спину.

Макияж и волосы

  • Контуринг творит чудеса: скулы, подбородок, зона под глазами — темнее и светлее в нужных местах. А прическа с объёмом на макушке или высокий хвост визуально вытягивает лицо.

Забота о себе

  • Здоровое питание и уход за кожей — базис. Даже самые удачные трюки работают лучше, когда кожа сияет, а организм не перегружен.

Совет напоследок: стройность — это не про сантиметры, а про восприятие. Уверенность в себе стройнит больше любого корсета.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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