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Сексуально, неаккуратно, по-летнему: новая текстура волос, которую хотят все

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Забудь про идеальные локоны и вылизанные укладки. Этим летом правят "волны Ариель" — хаотичные, чувственные и будто вычесанные морским ветром. Именно они пробуждают внутреннюю русалку, делают образ расслабленным, но стильным и становятся главным бьюти-трендом жаркого сезона.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by author/holiak is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Что такое волны Ариель

Это не пляжные кудри и не гламурные завитки. Волны Ариель — это легкая небрежность, текстура, объем и ощущение, что волосы уложил сам теплый ветер. Такой эффект стилисты называют русалочьей укладкой: мягкие изгибы, свободное падение прядей и ощущение естественности.

И да, цвет не играет роли: такие локоны отлично смотрятся на любом оттенке — от пепельного блонда до насыщенного шоколадного. Хотя огненно-рыжий, конечно, добавляет магии.

Где началась волна волны

Фестиваль Coachella уже несколько лет задаёт тон в мире летней красоты. И в 2025 году он буквально утопал в "волнах Ариель". Девушки с полураспущенными локонами, текстурой и легким объемом появились на фотоотчётах и в Instagram, вдохновляя повторить образ.

Как сделать волны Ариель

Есть несколько способов добиться нужного эффекта:

  • Спрей с морской солью + диффузор: отличный вариант для натуральной текстуры. Просто нанеси средство на влажные волосы, наклони голову вниз и суши на диффузоре.
  • Утюжок + прикорневой объём: высуши волосы, нанеси текстурирующий спрей у корней, затем пряди поочерёдно прокрути утюжком, чередуя направление. Некоторые пряди оставь прямыми — так будет ещё эффектнее.
  • Косички на ночь: лайфхак для тех, кто не любит горячие укладки: заплети свободные косички на влажные волосы перед сном и утром получишь нужную текстуру.

Почему стоит попробовать

Потому что это:

  • Легко и быстро.
  • Не требует идеального стайлинга.
  • Универсально под любую длину.
  • Добавляет образу романтики, сексуальности и лёгкости.

Словом, лето — идеальное время, чтобы отпустить контроль и пустить волосы в свободное плавание. Волны Ариель — как раз про это.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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