Сексуально, неаккуратно, по-летнему: новая текстура волос, которую хотят все

Забудь про идеальные локоны и вылизанные укладки. Этим летом правят "волны Ариель" — хаотичные, чувственные и будто вычесанные морским ветром. Именно они пробуждают внутреннюю русалку, делают образ расслабленным, но стильным и становятся главным бьюти-трендом жаркого сезона.
Это не пляжные кудри и не гламурные завитки. Волны Ариель — это легкая небрежность, текстура, объем и ощущение, что волосы уложил сам теплый ветер. Такой эффект стилисты называют русалочьей укладкой: мягкие изгибы, свободное падение прядей и ощущение естественности.
И да, цвет не играет роли: такие локоны отлично смотрятся на любом оттенке — от пепельного блонда до насыщенного шоколадного. Хотя огненно-рыжий, конечно, добавляет магии.
Фестиваль Coachella уже несколько лет задаёт тон в мире летней красоты. И в 2025 году он буквально утопал в "волнах Ариель". Девушки с полураспущенными локонами, текстурой и легким объемом появились на фотоотчётах и в Instagram, вдохновляя повторить образ.
Есть несколько способов добиться нужного эффекта:
Потому что это:
Словом, лето — идеальное время, чтобы отпустить контроль и пустить волосы в свободное плавание. Волны Ариель — как раз про это.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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