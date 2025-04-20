Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка смешанной посадки: почему стоит бросать горох в лунку с картофелем
Салат с подвохом: как помидоры и огурцы превращают обед в пищеварительный квест
Инвестировать в эпоху шторма: как сохранить и приумножить капитал в 2025 году
В этом городе США пиццу любят больше, чем в Италии — и это не Нью-Йорк
Не выбрасывай: как отмыть даже безнадежную кастрюлю
Чисто — не всегда безопасно: мойка двигателя может обернуться ремонтом
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Первичный водород Земли: учёные нашли доказательства, которые искали годами
Садальский объяснил, чем плох город Париж: забудьте про фешенебельные районы

Шафран: секрет вечной молодости кожи, о котором молчат косметологи

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Шафран — одна из самых ценных и дорогих специй в мире. Он придает блюдам насыщенный цвет и аромат, а также обладает мощными полезными свойствами для кожи. Эта редкая специя, получаемая из фиолетового цветка Corpus Sativus, используется не только в кулинарии, но и в косметологии благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и омолаживающим свойствам.

Шафран
Фото: Own work by Safa.daneshvar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шафран

Антивозрастные свойства шафрана

Шафран богат пробиотиками и пребиотиками, которые усиливают действие витамина А, предотвращая появление морщин и других дефектов кожи. Он также действует как антиоксидант, защищая кожу от свободных радикалов и внешних факторов, таких как смог и загрязнения. Кроме того, шафран ингибирует коллагеназу — фермент, разрушающий коллаген, что делает кожу более подтянутой и эластичной.

Противовоспалительные и антибактериальные свойства

Шафран помогает бороться с угревой сыпью и другими кожными заболеваниями благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам. Он также способствует заживлению кожи и уменьшению темных кругов под глазами, сообщает итальянский Vogue.

Витамины и минералы для здоровья кожи

Шафран содержит витамины С, B1, B2, D и кальций, которые улучшают цвет лица, способствуют обновлению клеток и повышению эластичности кожи. Витамин С помогает уменьшить пигментацию, а витамины группы B очищают поры и контролируют недостатки кожи.

Преимущества для чувствительной кожи

Шафран особенно полезен для чувствительной кожи благодаря своим противовоспалительным свойствам. Он успокаивает раздражения и покраснения, что делает его идеальным средством для ухода в период смены сезонов.

Как использовать шафран в уходе за кожей

Шафран можно найти в различных косметических продуктах, включая кремы, сыворотки и маски. Он подходит для ежедневного ухода и помогает сохранить здоровье и красоту кожи.

Уточнения

Шафра́н (лат. Crocus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae); в литературе по декоративному цветоводству встречается заимствованное латинское название кро́кус.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Загадочный конский волос: кого боялись на Руси и почему переставали купаться после 2 августа
Домашние животные
Загадочный конский волос: кого боялись на Руси и почему переставали купаться после 2 августа Аудио 
Популярное
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают

Атмосферный мотор проще, живучее и не боится плохого топлива — в отличие от турбированных новинок.

Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Пушистый комок нервов: почему кошка вздрагивает от малейшего шума — и как ей помочь
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Последние материалы
Инвестировать в эпоху шторма: как сохранить и приумножить капитал в 2025 году
В этом городе США пиццу любят больше, чем в Италии — и это не Нью-Йорк
Не выбрасывай: как отмыть даже безнадежную кастрюлю
Чисто — не всегда безопасно: мойка двигателя может обернуться ремонтом
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Первичный водород Земли: учёные нашли доказательства, которые искали годами
Садальский объяснил, чем плох город Париж: забудьте про фешенебельные районы
21 апреля: День бухгалтера, Кулибина и Елизаветы II
Хочешь результат, но без зала? Это упражнение убирает дряблость и формирует фигуру
Хорошо, что рот большой: Юлия Барановская остроумно отшутилась от жёстких комментариев Олега Пилягина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.