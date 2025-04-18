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Косметический ад начинается с хорошего крема и одного промаха

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Кажется, вы делаете всё правильно: покупаете хорошие кремы, наносите их по инструкции, бережно ухаживаете за кожей. Но где результат? Почему лицо не сияет, как в рекламе, а морщины всё равно на месте?

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

На деле уход за кожей — это не только "чем мазать". А скорее — "как, когда и зачем".

Ошибка №1: неподходящие средства

Каждая кожа уникальна. То, что подошло подруге с сухой кожей, может испортить жирную, комбинированную или чувствительную. Универсальных средств не существует. Важно понимать, что коже нужен не просто "хороший крем", а свой крем.

Ошибка №2: бессистемность

Частая смена средств только вредит. Кожа не успевает адаптироваться, и вместо эффекта вы получаете раздражение и потерю тонуса.
Эффект от средства проявляется не сразу. В среднем — через 6-8 недель ежедневного применения. Да, это не быстро, но иначе никак.

Ошибка №3: слишком много всего

Сложный уход ≠ эффективный. Когда в один вечер на лице и ретинол, и кислоты, и витамин С — кожа просто сдается. Перенасыщение мощными ингредиентами чаще вызывает стресс, чем красоту. Простота — лучший подход.

Ошибка №4: игнор солнцезащиты

Солнцезащитный крем нужен даже зимой и в пасмурные дни. УФ-лучи — одна из главных причин преждевременного старения. Если вы забыли SPF, считайте, что и весь уход пошёл насмарку.

Ошибка №5: забота только снаружи

Кожа — зеркало вашего здоровья. Питание, стресс, сон — всё влияет. Даже самый дорогой крем не справится, если вы хронически не высыпаетесь и едите всё подряд.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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