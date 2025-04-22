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Термозащита, без которой ваши волосы обречены — как выбрать и применять

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Выпрямление волос утюжком — любимая процедура многих девушек, мечтающих о гладких и блестящих прядях. Но горячие приборы, если использовать их без термозащиты, могут привести к сухости, ломкости и сечению. Как правильно защищать волосы и не пережечь их — рассказываем в этом гиде.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Почему термозащита необходима

Термозащитные средства создают невидимый барьер между волосами и горячим прибором, уменьшая риск повреждений. При высоких температурах кутикула волоса открывается, влага испаряется, и структура локона нарушается. Без термозащиты каждый проход утюжка — это удар по здоровью ваших прядей.

Какие бывают термозащитные средства

  • Спреи — лёгкие, не утяжеляют, идеально подходят для тонких волос.
  • Кремы и сыворотки — имеют питательные компоненты, лучше для сухих или поврежденных волос.
  • Масла с термозащитными свойствами — не только защищают, но и придают блеск.

Выбирайте средство по типу волос и типу укладки: для выпрямления — одно, для завивки — другое.

Как правильно наносить термозащиту

Наносите термозащиту на влажные или сухие (в зависимости от инструкции) волосы равномерно, уделяя особое внимание кончикам. Не переборщите с количеством — излишек может «зажарить» волосы. Дайте средству впитаться 1–2 минуты, прежде чем приступать к укладке.

Дополнительные советы по защите волос от утюжка

  1. Не используйте утюжок на влажных волосах — это прямой путь к повреждению структуры.
  2. Устанавливайте температуру в пределах 150–180 °C — этого достаточно для укладки.
  3. Не задерживайте утюжок на одном месте дольше 2–3 секунд.

Термозащита — обязательный шаг перед укладкой. Она не только помогает сохранить здоровье волос, но и делает результат более стойким и блестящим. Не игнорируйте этот этап, и ваши локоны скажут вам спасибо — красотой, мягкостью и живым блеском

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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