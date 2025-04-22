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Ферментированная косметика: секрет сияющей кожи, о котором вы не знали

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Ферментированная косметика — это настоящий тренд в мире ухода за кожей. С каждым годом её популярность только растёт, и всё больше людей замечают улучшения после применения таких средств. Но что же делает эту косметику такой эффективной, и как она влияет на состояние кожи? Давайте разберёмся.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Что такое ферментированная косметика?

Ферментированные ингредиенты получают путем воздействия на них специальных ферментов, что ускоряет процесс расщепления веществ и улучшает их усвояемость. В косметике это позволяет активным компонентам быстрее проникать в глубокие слои кожи, усиливая их действие. Например, ферментированные экстракты растений, такие как зелёный чай или рис, обладают улучшенными антиоксидантными и увлажняющими свойствами.

Как ферментированная косметика работает на коже?

Основное преимущество ферментированных продуктов — это их способность усиливать эффективность. Благодаря процессу ферментации вещества становятся более лёгкими и доступными для проникновения в клетки. Они не только активно увлажняют кожу, но и восстанавливают её, уменьшая воспаления и раздражения. К тому же такие средства могут помогать в борьбе с возрастными изменениями и выравниванием тона кожи.

Какие ингредиенты часто встречаются в ферментированной косметике?

Чаще всего в составах ферментированных продуктов встречаются экстракты риса, сои, чая и дрожжей. Эти компоненты богаты витаминами и микроэлементами, которые питают кожу и делают её более упругой и здоровой. Например, ферментированный рис обладает высокой способностью увлажнять и восстанавливать кожу, а также обладает антибактериальными свойствами.

Ферментированная косметика — это не просто тренд, а настоящий прорыв в индустрии красоты. Она помогает добиться сияющей, увлажнённой и здоровой кожи. Благодаря своей способности глубоко воздействовать на кожу, она идеально подходит для тех, кто стремится улучшить внешний вид.

Уточнения

Ферме́нты или энзи́мы, — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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