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Отсутствие целлюлита и сияющая кожа — всё благодаря щётке для сухого массажа

2:24
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Сухой массаж — один из самых эффективных способов улучшить состояние кожи и поддерживать здоровье. Однако для достижения максимального эффекта важно правильно подобрать щётку и использовать её в соответствии с рекомендациями. Сегодня мы расскажем, как выбрать щётку для сухого массажа и какие техники помогут вам достичь отличных результатов.

Массаж сухой щеткой
Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian
Массаж сухой щеткой

Как выбрать щётку для сухого массажа?

При выборе щётки для сухого массажа следует учитывать несколько важных факторов:

  • Материал щетины: она должна быть натуральной и мягкой, чтобы не повредить кожу. Идеально подойдут щётки с щетиной из агавы, кактуса или других растительных волокон.
  • Форма и размер: щётка должна удобно лежать в руке, поэтому обратите внимание на её форму. Лучше выбирать модели с длинной ручкой, если вы хотите массировать труднодоступные участки, например, спину.
  • Жёсткость щетины: для чувствительной кожи выбирайте щётки с мягкими щетинами, а для более плотной кожи — с жёсткой. Щётки с регулируемой жёсткостью подойдут для разнообразных типов кожи.
  • Качество материала: обратите внимание на качество ручки и материалов. Щётки с деревянной ручкой прослужат дольше, а пластиковые модели могут быть менее долговечными.

Как правильно пользоваться щёткой для сухого массажа?

Чтобы получить максимальную пользу от сухого массажа, следуйте этим простым рекомендациям:

  1. Массаж следует начинать с ног, двигаясь вверх по направлению к сердцу. Это способствует улучшению кровообращения и лимфотока.
  2. Массажируйте кожу мягкими круговыми движениями. Сильное давление не требуется. Лёгкие круговые движения стимулируют кожу и улучшают её тонус.
  3. Не массируйте повреждённые участки кожи или места с воспалениями.
  4. После сухого массажа обязательно нанесите увлажняющее средство, чтобы поддержать эффект.

Сухой массаж с использованием щётки — это не только способ улучшить состояние кожи, но и отличный метод борьбы с целлюлитом и улучшения циркуляции крови. Выбирайте щётку, которая соответствует вашему типу кожи, и следуйте простым правилам использования, чтобы наслаждаться результатами.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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