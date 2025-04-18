Пока ты листаешь ленту в кровати, кто-то включает режим антистарение

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наверняка вы знаете хотя бы одного такого человека: ему за 60, а он выглядит моложе, чем некоторые в 40. Прямая осанка, ясный взгляд, кожа — как после фотошопа. Да, иногда дело в генах. Но чаще — в том, как человек живёт.

Фото: freepik йога для пожилых

Особенно вечером.

Вот три привычки, которые регулярно встречаются у тех, кто будто нашёл кнопку "пауза" для старения.

1. Ранний отход ко сну

Не гламурно, зато эффективно. Люди, сохраняющие молодость, редко ложатся после 23:00. Они не сдаются хаосу вечера — наоборот, превращают его в ритуал восстановления.

"Сон — это лучшее, что мы можем делать каждый день для восстановления мозга и тела", — говорит профессор Калифорнийского университета Мэтью Уолкер.

Недостаток сна разрушает кожу, повышает уровень кортизола, мешает организму восстановиться. Ни один крем не заменит 7-8 часов полноценного отдыха.

2. Минимум синего света

После захода солнца — никакой "голубизны" от экранов. Синий свет тормозит выработку мелатонина, нарушает сон и мешает клеточному восстановлению. Те, кто заботится о себе, приглушают освещение, используют теплые лампы и откладывают смартфоны за час до сна.

3. Мягкие движения перед сном

Йога, растяжка, неспешная прогулка — такие занятия помогают телу расслабиться и запускают процессы восстановления. Это не спортзал, это забота. И она работает лучше любого антивозрастного средства, сообщает Медпульс.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



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