Пока ты листаешь ленту в кровати, кто-то включает режим антистарение

Наверняка вы знаете хотя бы одного такого человека: ему за 60, а он выглядит моложе, чем некоторые в 40. Прямая осанка, ясный взгляд, кожа — как после фотошопа. Да, иногда дело в генах. Но чаще — в том, как человек живёт.
Особенно вечером.
Вот три привычки, которые регулярно встречаются у тех, кто будто нашёл кнопку "пауза" для старения.
Не гламурно, зато эффективно. Люди, сохраняющие молодость, редко ложатся после 23:00. Они не сдаются хаосу вечера — наоборот, превращают его в ритуал восстановления.
"Сон — это лучшее, что мы можем делать каждый день для восстановления мозга и тела", — говорит профессор Калифорнийского университета Мэтью Уолкер.
Недостаток сна разрушает кожу, повышает уровень кортизола, мешает организму восстановиться. Ни один крем не заменит 7-8 часов полноценного отдыха.
После захода солнца — никакой "голубизны" от экранов. Синий свет тормозит выработку мелатонина, нарушает сон и мешает клеточному восстановлению. Те, кто заботится о себе, приглушают освещение, используют теплые лампы и откладывают смартфоны за час до сна.
Йога, растяжка, неспешная прогулка — такие занятия помогают телу расслабиться и запускают процессы восстановления. Это не спортзал, это забота. И она работает лучше любого антивозрастного средства, сообщает Медпульс.
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.