Секретное оружие против морщин спрятано в косметичке, а вы всё ещё не в курсе

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индустрия красоты может запутать кого угодно: блестящие баночки, громкие обещания, магические слова. Но с возрастом главное правило макияжа звучит просто — меньше, да лучше.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

"Я работала с кожей всех возрастов — от подростков до женщин за 70. И могу точно сказать: чем меньше косметики, тем моложе выглядит лицо", — говорит дерматолог доктор Стефани Тейлор, старший консультант MedPak Solutions, в интервью GB News.

Здоровая кожа — главное украшение

С возрастом кожа становится тоньше и чувствительнее. Вместо того чтобы перегружать её плотными текстурами и матовыми финишами, Тейлор советует выбирать средства, которые работают вместе с вашей кожей, а не против неё.

"Выбирайте продукты, которые отвечают взаимностью вашей коже. Когда она счастлива, вы выглядите и чувствуете себя лучше", — добавляет она.

Румяна: тонкая грань между молодостью и усталостью

Одним из самых капризных продуктов после 40 становятся румяна. Обычные пудровые текстуры, к которым мы привыкли, могут сыграть злую шутку.

"Пудра делает сухую кожу ещё суше, оседает в морщинках и подчёркивает их. Кремовые румяна — другое дело: они впитываются, придают коже живой и мягкий оттенок", — объясняет доктор.

Она рекомендует наносить румяна чуть выше яблочек щёк — это визуально приподнимает лицо и делает образ более свежим.

Увлажнение — ваш ежедневный "фильтр"

Хорошее увлажнение — это не просто шаг в уходе, это ваше оружие против времени. Оно помогает сделать кожу ровной, гладкой и готовой к макияжу, который ложится легко и не "проваливается" в линии.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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