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Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Темные круги под глазами — это как злопамятная подруга: стоит только немного устать или не выспаться, и она тут как тут. Но визажистка Джемма уверяет: справиться с этой проблемой можно, не прибегая к тяжёлой артиллерии.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Pampered Wolf рассказала, что делает каждое утро перед макияжем, чтобы кожа под глазами выглядела свежей и подтянутой, а взгляд — живым.

Маленькие патчи — большое дело

"Перед нанесением макияжа я немного подготавливаю область под глазами с помощью пары патчей для век", — поделилась Джемма.

Но внимание: никакого кофеина и раздражающих ингредиентов. Её выбор — максимально увлажняющие патчи, которые не просто освежают кожу, но и реально работают.

"Патчи для глаз разглаживают мелкие морщинки, создавая действительно красивую основу для нанесения консилера", — объясняет она.

Пока патчи делают своё дело, Джемма рекомендует заняться остальным макияжем. А как только вы будете готовы перейти к консилеру — просто снимите их.

Увлажнение — не опция, а обязательство

Главный принцип, которого она придерживается — максимальное увлажнение. Тяжёлые кремы — в сторону. Только лёгкие текстуры, которые быстро впитываются и возвращают коже под глазами упругость.

"Используйте легкие и очень увлажняющие средства для кожи вокруг глаз — это действительно помогает", — подчёркивает Джемма.

Почему это работает

Область под глазами — самая тонкая и уязвимая на лице. Если её пересушить, консилер только подчеркнёт усталость. А вот правильная подготовка делает кожу гладкой, светлой и визуально моложе.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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