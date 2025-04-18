Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нескучные законы: платить будем виртуальными деньгами, а удалёнщикам компенсируют траты на кофе
Стас Пьеха обратился к Валерии в день её рождения: должны выдать степень родства
Электросамокаты теряют популярность: вот почему скоро все о них забудут
Историю эволюции Солнечной системы могут пересмотреть
Морковная муха: когда ждать налёта и как отбить атаку
Белый свет на дороге: светофоры готовятся к эре робомобилей
США могут выйти из игры: что будет, если мир на Украине сочтут невозможным
Музыкальная терапия: вот почему пожилым нужно чаще слушать некогда любимые песни
Что происходит с автомобильным рынком в России? Вот почему падают продажи новых машин

Показ, который мог бы разбудить Будду: Dior сыграл ва-банк в Японии

Моя семья » Красота и стиль

Могли бы вы представить себе, что подиум высокой моды может появиться в древнем храме с более чем 1200-летней историей? А ведь именно это произошло в Киото: Дом Dior показал свою осеннюю коллекцию 2025 года в легендарном храме То-дзи. Атмосфера была магической: вечерняя Япония, освещённые пагоды, изысканная музыка и… внезапное появление Софи Марсо, актрисы, которая давно скрывалась от камер.

Цветение сакуры
Фото: commons.wikimedia.org by Plankbil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветение сакуры

Город, где традиции оживают

Киото — это не просто город. Это сердце японской культуры, где 1600 храмов и святилищ живут своей, почти сказочной жизнью. Здесь каждый камень дышит историей, а ремёсла передаются из поколения в поколение, словно священный обет. Неудивительно, что именно Киото стал местом, где мода встретилась с вечностью.

Кимоно как искусство

Город славится производством кимоно — утончённой одежды, которую в Японии надевают по особым случаям. Здесь работает и знаменитое ателье Tatsumura, основанное в 1894 году. Оно создаёт уникальные ткани, на изготовление которых уходит год кропотливой работы двух мастеров — только ради двух метров драгоценного полотна. В 1950-х годах Кристиан Диор был очарован этими узорами и включил их в свои коллекции, подарив им вторую жизнь под названиями "Outamaro", "Rashomon" и "Tokio".

Восток, который вдохновляет

Япония оказала глубокое влияние на Дом Dior. Уже в 1953 году бренд впервые показал свои работы в Японии, а спустя пять лет создал три платья для свадьбы принцессы Митико. Кристиан Диор мечтал лично посетить страну, но не успел. Однако эстетика Востока прочно вошла в ДНК марки — со своей строгостью, ритуальностью и безупречной красотой.

"Требования традиционных японских ремесел идеально соответствуют требованиям дома Dior, который всегда стремился ценить другие точки зрения. В этом смысле я продолжаю творчество Месье Диора", — Мария Грация Кьюри.

Показ в То-дзи стал не просто событием моды — это было возвращение домой, к истокам вдохновения.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла
Наука и техника
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла Аудио 
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Трамп против Европы и Украины: как меняется позиция США в конфликте? Дмитрий Плотников США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Последние материалы
Кубинцы нервничают: доллар может вырасти на 4,8%
Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1983 году  
В ЕС хотят форсировать переход на дорогие энергоресурсы из США
Рывки, детонация и подёргивания: как топливо медленно убивает двигатель
Животные молчат, но кричат глазами: как их боль выдает будущих преступников
Секрет чистого унитаза прятался в посудомоечной машине — и это не шутка
Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей
Пищевая кома: скрытая опасность для водителей и офисных работников
Африка трескается на части — и скоро мы увидим нечто поразительное
Один запах собирает всех на кухне: жаркое, где свинина и картошка играют в паре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.