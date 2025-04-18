Показ, который мог бы разбудить Будду: Dior сыграл ва-банк в Японии

Могли бы вы представить себе, что подиум высокой моды может появиться в древнем храме с более чем 1200-летней историей? А ведь именно это произошло в Киото: Дом Dior показал свою осеннюю коллекцию 2025 года в легендарном храме То-дзи. Атмосфера была магической: вечерняя Япония, освещённые пагоды, изысканная музыка и… внезапное появление Софи Марсо, актрисы, которая давно скрывалась от камер.

Фото: commons.wikimedia.org by Plankbil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветение сакуры

Город, где традиции оживают

Киото — это не просто город. Это сердце японской культуры, где 1600 храмов и святилищ живут своей, почти сказочной жизнью. Здесь каждый камень дышит историей, а ремёсла передаются из поколения в поколение, словно священный обет. Неудивительно, что именно Киото стал местом, где мода встретилась с вечностью.

Кимоно как искусство

Город славится производством кимоно — утончённой одежды, которую в Японии надевают по особым случаям. Здесь работает и знаменитое ателье Tatsumura, основанное в 1894 году. Оно создаёт уникальные ткани, на изготовление которых уходит год кропотливой работы двух мастеров — только ради двух метров драгоценного полотна. В 1950-х годах Кристиан Диор был очарован этими узорами и включил их в свои коллекции, подарив им вторую жизнь под названиями "Outamaro", "Rashomon" и "Tokio".

Восток, который вдохновляет

Япония оказала глубокое влияние на Дом Dior. Уже в 1953 году бренд впервые показал свои работы в Японии, а спустя пять лет создал три платья для свадьбы принцессы Митико. Кристиан Диор мечтал лично посетить страну, но не успел. Однако эстетика Востока прочно вошла в ДНК марки — со своей строгостью, ритуальностью и безупречной красотой.

"Требования традиционных японских ремесел идеально соответствуют требованиям дома Dior, который всегда стремился ценить другие точки зрения. В этом смысле я продолжаю творчество Месье Диора", — Мария Грация Кьюри.

Показ в То-дзи стал не просто событием моды — это было возвращение домой, к истокам вдохновения.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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