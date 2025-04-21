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Пудра с SPF — это спасение или маркетинговый ход? Раскрываем всю правду

Моя семья » Красота и стиль

Солнцезащитная косметика — обязательный пункт в уходе за кожей. Но когда солнцезащитный крем не хочется наносить повторно поверх макияжа, на помощь приходит пудра с SPF. Одни считают её незаменимым продуктом в летней косметичке, другие — маркетинговым ходом. Кто прав?

Пудра
Фото: commons.wikimedia.org by Coty, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пудра

Что такое пудра с SPF?

Это декоративное средство, которое сочетает в себе функции макияжа и защиты от ультрафиолета. Она может быть компактной или рассыпчатой, прозрачной или с оттенком, и содержит физические (минеральные) фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка.

Преимущества пудры с SPF:

  • Удобство обновления защиты. Пудру можно нанести поверх макияжа, не размазывая его.
  • Матирующий эффект. Отлично подходит для жирной и комбинированной кожи.
  • Компактность. Удобна в дороге, на пляже и в городе.
  • Гипоаллергенность. Минеральные фильтры реже вызывают раздражения.

А в чём подвох?

Пудра с SPF не может полностью заменить крем с защитой от солнца. Причины:

  1. Невозможно нанести нужное количество. Чтобы получить заявленную защиту, её нужно нанести очень толстым слоем — что редко кто делает.
  2. Неравномерное покрытие. Легко пропустить участки кожи.
  3. Недостаточный SPF. Обычно это 15–30, чего может быть мало при активном солнце.

Так нужна ли она?

Да, если вы используете её как дополнительную защиту и средство для коррекции макияжа в течение дня. Но нет, если рассчитываете на полноценную замену крему с SPF.

Уточнения

Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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