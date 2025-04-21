Пудра с SPF — это спасение или маркетинговый ход? Раскрываем всю правду

Солнцезащитная косметика — обязательный пункт в уходе за кожей. Но когда солнцезащитный крем не хочется наносить повторно поверх макияжа, на помощь приходит пудра с SPF. Одни считают её незаменимым продуктом в летней косметичке, другие — маркетинговым ходом. Кто прав?
Это декоративное средство, которое сочетает в себе функции макияжа и защиты от ультрафиолета. Она может быть компактной или рассыпчатой, прозрачной или с оттенком, и содержит физические (минеральные) фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка.
Пудра с SPF не может полностью заменить крем с защитой от солнца. Причины:
Да, если вы используете её как дополнительную защиту и средство для коррекции макияжа в течение дня. Но нет, если рассчитываете на полноценную замену крему с SPF.
Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.
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