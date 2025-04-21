Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома
Увлекательный способ посева моркови: как использовать кисель для ускорения всходов
Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс
Грязная форма и пятна от еды? Этот цикл стирки избавит от любых проблем

Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Когда лето в самом разгаре, хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Но не у всех есть возможность выбраться в парк или на стадион. Решение — прямо перед вами. Балкон может стать полноценной спортивной зоной, если подойти к делу с умом.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Пространство имеет значение

Даже на небольшом балконе можно организовать комфортное место для занятий. Сложите лишние вещи, постелите нескользящий коврик и выделите зону, где вам будет удобно выполнять упражнения. Если балкон закрытый, проветривайте его перед тренировкой, а если открытый — занимайтесь утром или вечером, чтобы избежать перегрева.

Что пригодится для занятий?

Минимум оборудования — максимум пользы. Используйте:

  • Фитнес-резинки для тренировок на все группы мышц;
  • Скакалку — кардио на балконе, которое не уступает бегу;
  • Гантели или бутылки с водой — компактная альтернатива тренажёрам;
  • Скамейку или устойчивый ящик — для выпрыгиваний, отжиманий и статических упражнений.

Не забывайте о бутылке воды и полотенце — жара делает своё дело!

Летние лайфхаки для комфорта

  1. Одежда — лёгкая и дышащая, желательно светлая.
  2. Музыка — включите динамичную подборку, чтобы добавить мотивации.
  3. Таймер — помогает не сбиться с режима и отслеживать прогресс.
  4. Зелёные акценты — пару растений на балконе сделают атмосферу уютнее и стимулирующей.

Спорт — в удовольствие

Занятия на балконе — это не только практично, но и приятно. Утренняя зарядка с видом на город или вечерняя йога под закат — звучит как мини-отпуск. Главное — не забывайте о регулярности и наслаждайтесь процессом.

Уточнения

Балко́н в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Авто
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные Аудио 
Два комплекта шин — это удобно, пока не узнаешь, сколько это реально стоит
Авто
Два комплекта шин — это удобно, пока не узнаешь, сколько это реально стоит Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома
Увлекательный способ посева моркови: как использовать кисель для ускорения всходов
Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс
Грязная форма и пятна от еды? Этот цикл стирки избавит от любых проблем
Вечером или утром: когда банан действительно полезен
Милителло: таинственная деревня, о которой заговорила вся Италия
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
От Греции до Таиланда: эти 10 лучших пляжей мира покорили сердца туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.