Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда лето в самом разгаре, хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Но не у всех есть возможность выбраться в парк или на стадион. Решение — прямо перед вами. Балкон может стать полноценной спортивной зоной, если подойти к делу с умом.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Пространство имеет значение

Даже на небольшом балконе можно организовать комфортное место для занятий. Сложите лишние вещи, постелите нескользящий коврик и выделите зону, где вам будет удобно выполнять упражнения. Если балкон закрытый, проветривайте его перед тренировкой, а если открытый — занимайтесь утром или вечером, чтобы избежать перегрева.

Что пригодится для занятий?

Минимум оборудования — максимум пользы. Используйте:

Фитнес-резинки для тренировок на все группы мышц;

для тренировок на все группы мышц; Скакалку — кардио на балконе, которое не уступает бегу;

— кардио на балконе, которое не уступает бегу; Гантели или бутылки с водой — компактная альтернатива тренажёрам;

— компактная альтернатива тренажёрам; Скамейку или устойчивый ящик — для выпрыгиваний, отжиманий и статических упражнений.

Не забывайте о бутылке воды и полотенце — жара делает своё дело!

Летние лайфхаки для комфорта

Одежда — лёгкая и дышащая, желательно светлая. Музыка — включите динамичную подборку, чтобы добавить мотивации. Таймер — помогает не сбиться с режима и отслеживать прогресс. Зелёные акценты — пару растений на балконе сделают атмосферу уютнее и стимулирующей.

Спорт — в удовольствие

Занятия на балконе — это не только практично, но и приятно. Утренняя зарядка с видом на город или вечерняя йога под закат — звучит как мини-отпуск. Главное — не забывайте о регулярности и наслаждайтесь процессом.

Уточнения

Балко́н в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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