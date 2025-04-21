Не рискуйте: косметические процедуры, которые запрещены при беременности

Беременность — особенный период, когда женщина особенно внимательно относится к своему здоровью и внешности. Но не все привычные косметические процедуры остаются безопасными. Важно понимать, какие из них можно продолжать, а какие — лучше отложить до рождения малыша.
Маски, лёгкие массажи лица, увлажняющие процедуры и чистки без агрессивных компонентов — всё это допустимо и даже полезно. Они поддерживают кожу в тонусе и помогают справиться с гормональными изменениями.
Ультразвуковая чистка, микротоки и дарсонваль — процедуры, которые не нарушают целостность кожи и не воздействуют на организм системно, а значит, вполне допустимы.
Массаж ног, рук и шейно-воротниковой зоны без сильного давления помогает снять отёки и напряжение, улучшая общее самочувствие.
Мезотерапия, ботокс, биоревитализация, а также химические и кислотные пилинги — под строжайшим запретом. Эти процедуры могут повлиять на плод или вызвать аллергические реакции.
RF-лифтинг, лазеры, LPG-массаж и ультразвук высокой частоты — нельзя. Их действие недостаточно изучено при беременности, и возможны негативные последствия.
Некоторые масла могут спровоцировать спазмы или даже повлиять на гормональный фон — без консультации с врачом такие процедуры лучше исключить.
Будущей маме не нужно отказываться от ухода за собой, но важно знать, где проходит граница между «можно» и «нельзя». Перед любой процедурой консультируйтесь с гинекологом и опытным косметологом — и красота, и здоровье останутся в балансе.
Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.
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