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Не рискуйте: косметические процедуры, которые запрещены при беременности

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Беременность — особенный период, когда женщина особенно внимательно относится к своему здоровью и внешности. Но не все привычные косметические процедуры остаются безопасными. Важно понимать, какие из них можно продолжать, а какие — лучше отложить до рождения малыша.

Беременная женщина
Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина

Что можно: забота без риска

1. Увлажняющие уходы

Маски, лёгкие массажи лица, увлажняющие процедуры и чистки без агрессивных компонентов — всё это допустимо и даже полезно. Они поддерживают кожу в тонусе и помогают справиться с гормональными изменениями.

2. Безинъекционная косметология

Ультразвуковая чистка, микротоки и дарсонваль — процедуры, которые не нарушают целостность кожи и не воздействуют на организм системно, а значит, вполне допустимы.

3. Лёгкий ручной массаж тела

Массаж ног, рук и шейно-воротниковой зоны без сильного давления помогает снять отёки и напряжение, улучшая общее самочувствие.

Что нельзя: стоп-лист от косметолога

1. Инъекции и пилинги

Мезотерапия, ботокс, биоревитализация, а также химические и кислотные пилинги — под строжайшим запретом. Эти процедуры могут повлиять на плод или вызвать аллергические реакции.

2. Аппаратные методики с прогреванием

RF-лифтинг, лазеры, LPG-массаж и ультразвук высокой частоты — нельзя. Их действие недостаточно изучено при беременности, и возможны негативные последствия.

3. Ароматерапия с эфирными маслами

Некоторые масла могут спровоцировать спазмы или даже повлиять на гормональный фон — без консультации с врачом такие процедуры лучше исключить.

Будущей маме не нужно отказываться от ухода за собой, но важно знать, где проходит граница между «можно» и «нельзя». Перед любой процедурой консультируйтесь с гинекологом и опытным косметологом — и красота, и здоровье останутся в балансе.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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