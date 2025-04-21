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Фитнес в 2025 больше не тот — теперь вы просто дышите и худеете

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Мир фитнеса стремительно меняется, и сегодня на смену изнурительным тренировкам приходят умные методы, которые не требуют часов в спортзале. Бодифлекс, гипопрессивная гимнастика и вакуум — три горячих тренда 2025 года, которые обещают видимый результат при минимальных затратах времени.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Бодифлекс: дыши и худей

Основа бодифлекса — особая дыхательная техника в сочетании с изометрическими упражнениями. Упражнения выполняются на задержке дыхания, что стимулирует активное сжигание жира. Плюс — тренировка занимает всего 15 минут в день и отлично подойдёт для занятых людей.

Гипопрессивная гимнастика: здоровье плюс тонкая талия

Гипопрессивная гимнастика не только помогает уменьшить объёмы талии, но и улучшает состояние внутренних органов, нормализует работу пищеварения и укрепляет мышцы тазового дна. Это особенно важно для женщин после родов. Секрет — в глубокой работе с дыханием и осознанной стабилизацией корпуса.

Вакуум: классика возвращается

Упражнение «вакуум» стало вирусным в соцсетях, и не зря. Оно эффективно тренирует поперечную мышцу живота — ту самую, что формирует визуальный эффект «втянутого» живота. Результат заметен уже через 1–2 недели регулярной практики. Главное — делать правильно.

Почему это работает?

Все три метода активизируют работу дыхания, улучшают циркуляцию крови и лимфы, повышают тонус мышц. Вместо внешнего воздействия — глубокая работа изнутри. Это безопасно, не требует оборудования и подходит даже для начинающих.

Путь к плоскому животу стал проще

Если вы хотите стройную талию без лишнего стресса — попробуйте один из этих подходов. Или совмести их для максимального эффекта. Главное — регулярность и правильная техника. Плоский живот теперь — это не мечта, а тренд доступный каждой!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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