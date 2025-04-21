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Почему ламинирование дома может обернуться кошмаром — три ошибки новичков

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Гладкие, блестящие волосы или идеально уложенные ресницы без усилий — мечта многих. Именно поэтому ламинирование в домашних условиях набирает популярность. Производители предлагают готовые наборы, обещая «салонный эффект за 30 минут». Но так ли всё просто? Разбираем плюсы и риски домашнего ламинирования — честно и без прикрас.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Плюсы домашнего ламинирования

1. Экономия времени и денег

Процедура в салоне стоит дороже, чем готовый набор для дома. К тому же не нужно записываться заранее — можно провести уход в удобное время.

2. Доступность и простота

Современные наборы для ламинирования сопровождаются подробной инструкцией, и производители стараются упростить процесс до минимума.

3. Контроль над процессом

Вы сами решаете, какие составы использовать, сколько держать и как ухаживать после процедуры.

Риски и «подводные камни»

1. Ошибки в технике

Неправильное нанесение состава, передержка или несоблюдение инструкций могут привести к пересушиванию волос или даже их ломкости.

2. Аллергическая реакция

Домашние тесты на чувствительность часто игнорируются, а между тем составы могут вызывать раздражение кожи и слизистых.

3. Отсутствие профессионального взгляда

Мастер в салоне оценивает состояние ваших волос или ресниц и подбирает подходящий уход. В домашних условиях этого нет.

Стоит ли пробовать?

Если вы уверены в своих силах, умеете строго следовать инструкциям и провели тест на аллергию — можно попробовать. Главное — выбирать проверенные бренды и не экспериментировать с составами «с сомнительных сайтов». Но если вы делаете ламинирование впервые или волосы ослаблены, лучше довериться мастеру.

Уточнения

На русскоязычном пространстве под «Ламинированием ресниц» подразумевают завивку (биозавивку) ресниц или долговременную укладку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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