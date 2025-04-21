Больше вреда, чем пользы: какие процедуры категорически нельзя делать перед поездкой на море

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отпуск — это не только чемоданы и бронь отеля, но и момент, когда особенно хочется выглядеть безупречно. Маникюр, пилинги, эпиляция — список «нужно сделать» растёт с каждой неделей до поездки. Но не все процедуры одинаково полезны перед путешествием, особенно если вас ждёт солнце, море и смена климата. Разберём, что действительно стоит делать, а что лучше отложить.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

Что делать перед отпуском — однозначное «да»

1. Эпиляция и шугаринг

За 2–4 дня до вылета можно спокойно провести депиляцию. За это время кожа успеет успокоиться, и раздражения не станут проблемой в отпуске.

2. Лёгкие увлажняющие процедуры

Аквапилинг, увлажняющие маски, уход с гиалуроновой кислотой — всё это поможет подготовить кожу к сухому воздуху и солнцу.

3. Маникюр и педикюр с гель-лаком

Устойчивое покрытие — идеальный вариант для отдыха. Главное — сделать всё не в последний день, чтобы была возможность исправить мелкие огрехи.

4. Окрашивание ресниц и бровей

Если не хочется думать о макияже — процедура будет настоящим спасением. Цвет продержится до трёх недель.

Что лучше отложить до возвращения

1. Глубокие пилинги и ретиноиды

Они делают кожу чувствительной к ультрафиолету. Высок риск ожогов и пигментации.

2. Инъекции ботулотоксина и филлеров

Они требуют времени на восстановление. К тому же жара и перелёты могут усилить отёчность.

3. Лазерные процедуры

После них кожа нуждается в защите от солнца — иначе можно получить противоположный эффект.

Собираясь в отпуск, выбирайте процедуры с умом. Ваш бьюти-план должен не только подчеркнуть красоту, но и сохранить здоровье кожи. Умеренность и правильное время — залог идеального отпуска и ярких фото без фильтров.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



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