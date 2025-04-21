Не делайте пилинг, пока не прочтёте это: ошибки, за которые платят пигментацией

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилинги — неотъемлемая часть ухода за кожей, особенно когда хочется гладкости и сияния. Но стоит ли делать их летом или в тёплое межсезонье, когда солнце особенно активно? Правильный выбор процедур в это время года — залог красоты, а главное — безопасности вашей кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Какие пилинги под запретом летом?

Первое правило тёплого сезона — избегать агрессивных кислотных и лазерных пилингов. К ним относятся:

Срединные и глубокие пилинги (трихлоруксусная кислота, фенол)

Ретиноевые пилинги

Пилинги с высокой концентрацией AHA-кислот (гликолевая, молочная, миндальная — выше 20%)

Они сильно травмируют кожу, делая её уязвимой к ультрафиолету. Итог — пигментация, раздражения и длительное восстановление.

Что можно делать без риска?

Летом разрешены более деликатные процедуры:

Энзимные пилинги — работают мягко, не повреждая кожный барьер.

— работают мягко, не повреждая кожный барьер. Салициловый пилинг в низкой концентрации — идеален для жирной и проблемной кожи.

— идеален для жирной и проблемной кожи. Молочный пилинг — освежает, увлажняет и не вызывает фоточувствительности.

— освежает, увлажняет и не вызывает фоточувствительности. Карбоксипилинги и пилинги на основе фруктовых кислот в малых дозах — тоже возможны при строгом использовании SPF.

Правила безопасности после пилинга

Даже лёгкие процедуры требуют бережного отношения к коже. Обязательно:

Используйте солнцезащитный крем не ниже SPF 30 Избегайте загара минимум 7–10 дней Увлажняйте кожу и избегайте скрабов Следите за реакцией — при малейшем дискомфорте отменяйте процедуру

Лето — не повод отказываться от пилингов, но подходить к ним нужно с умом. Выбирайте щадящие форматы, консультируйтесь со специалистом и не забывайте про SPF. Так вы сохраните сияющую и здоровую кожу без риска.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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