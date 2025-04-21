Не делайте пилинг, пока не прочтёте это: ошибки, за которые платят пигментацией

Пилинги — неотъемлемая часть ухода за кожей, особенно когда хочется гладкости и сияния. Но стоит ли делать их летом или в тёплое межсезонье, когда солнце особенно активно? Правильный выбор процедур в это время года — залог красоты, а главное — безопасности вашей кожи.
Первое правило тёплого сезона — избегать агрессивных кислотных и лазерных пилингов. К ним относятся:
Они сильно травмируют кожу, делая её уязвимой к ультрафиолету. Итог — пигментация, раздражения и длительное восстановление.
Летом разрешены более деликатные процедуры:
Даже лёгкие процедуры требуют бережного отношения к коже. Обязательно:
Лето — не повод отказываться от пилингов, но подходить к ним нужно с умом. Выбирайте щадящие форматы, консультируйтесь со специалистом и не забывайте про SPF. Так вы сохраните сияющую и здоровую кожу без риска.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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