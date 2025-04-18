Тени забыты, подводка сброшена — один цвет творит чудеса с карими глазами

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Глаза — не просто зеркало души, но и главный акцент в макияже. Особенно если у вас карие глаза — самый распространённый цвет радужки в мире. Всё из-за меланина, пигмента, который не только определяет оттенок кожи и волос, но и насыщает глаза тёмными, глубокими тонами.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

Карие — значит, можно всё

Это универсальный цвет. Карие глаза сочетаются практически с любыми тенями, лайнерами и тушью. Но именно это и становится ловушкой — многие по привычке используют лишь чёрные и коричневые карандаши, лишая взгляд выразительности. А ведь стоит немного поэкспериментировать, и глаза заиграют по-новому.

Ошибка, которую совершают многие

"С чёрным вы никогда не проиграете, но почему бы немного не отказаться от своих привычек?" — советует визажист Анастасия Вавина.

По её мнению, стойкий и точный результат даёт карандаш для глаз — особенно если вы пока не уверены в плавных линиях подводки.

Цвета, которые работают на вас

Фиолетовый — для строгого, глубокого образа.

Изумрудный или зелёный — чтобы добавить блеска.

Золотой — для сияния, особенно во внутренних уголках глаз.

Бордовый — универсальный акцент, подходящий всем.

Как оживить макияж

Не делайте линию ровной и идеальной. Нанесите карандаш и растушуйте его пальцем — получится лёгкий, воздушный образ. В качестве основы — используйте праймер, он увеличит стойкость. Затем переходите к туши и нейтральным теням, если хочется сдержанного эффекта.

Главное — не бойтесь цвета. Даже одно лёгкое движение ярким оттенком может кардинально изменить ваш образ.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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