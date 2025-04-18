Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не шутка: в одном городе США аренда квартиры дешевле, чем парковка в Чикаго
Хотите урожай без лишней работы? Эти приёмы вам помогут
История кулича, которая вас удивит — и немного развеселит
Эта еда вреднее курения — и вы, скорее всего, едите её каждый день
Осанка, как у балерины: упражнения, которые вытягивают и укрепляют спину
Доллар взлетит до 100? Экономисты раскрыли, когда ждать удар по рублю
Кто любимчик кошки? Проверьте, что её привлекает ночью
Роскошные бутоны каждое лето: как правильно сажать сирийскую розу
Сакура, чайная церемония и джайнский учитель: как сад Музея азиатских искусств в Будапеште объединяет Китай, Индию и Японию

Тени забыты, подводка сброшена — один цвет творит чудеса с карими глазами

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Глаза — не просто зеркало души, но и главный акцент в макияже. Особенно если у вас карие глаза — самый распространённый цвет радужки в мире. Всё из-за меланина, пигмента, который не только определяет оттенок кожи и волос, но и насыщает глаза тёмными, глубокими тонами.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Карие — значит, можно всё

Это универсальный цвет. Карие глаза сочетаются практически с любыми тенями, лайнерами и тушью. Но именно это и становится ловушкой — многие по привычке используют лишь чёрные и коричневые карандаши, лишая взгляд выразительности. А ведь стоит немного поэкспериментировать, и глаза заиграют по-новому.

Ошибка, которую совершают многие

"С чёрным вы никогда не проиграете, но почему бы немного не отказаться от своих привычек?" — советует визажист Анастасия Вавина.

По её мнению, стойкий и точный результат даёт карандаш для глаз — особенно если вы пока не уверены в плавных линиях подводки.

Цвета, которые работают на вас

  • Фиолетовый — для строгого, глубокого образа.
  • Изумрудный или зелёный — чтобы добавить блеска.
  • Золотой — для сияния, особенно во внутренних уголках глаз.
  • Бордовый — универсальный акцент, подходящий всем.

Как оживить макияж

Не делайте линию ровной и идеальной. Нанесите карандаш и растушуйте его пальцем — получится лёгкий, воздушный образ. В качестве основы — используйте праймер, он увеличит стойкость. Затем переходите к туши и нейтральным теням, если хочется сдержанного эффекта.

Главное — не бойтесь цвета. Даже одно лёгкое движение ярким оттенком может кардинально изменить ваш образ.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Авто
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Не застрахованный союзник. Почему США могут обвинить Евросоюз в срыве мирных переговоров? Дмитрий Плотников США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Последние материалы
Осанка, как у балерины: упражнения, которые вытягивают и укрепляют спину
Доллар взлетит до 100? Экономисты раскрыли, когда ждать удар по рублю
Кто любимчик кошки? Проверьте, что её привлекает ночью
Роскошные бутоны каждое лето: как правильно сажать сирийскую розу
Сакура, чайная церемония и джайнский учитель: как сад Музея азиатских искусств в Будапеште объединяет Китай, Индию и Японию
Привычка досаливать еду может стоить вам душевного равновесия
Проблемы с двигателем: возможно, виновата крышка, которую никто не проверяет
За кулисами славы: Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве
Где было начало: ответ, который перевернёт ваше представление о Вселенной
Икарус 280 — гармошка, которая пахла резиной и Венгрией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.