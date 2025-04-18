Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп поставил срок Москве — ответ по миру до конца недели
Путин обновил форму армии и спецслужб — что нового в военной одежде?
Баня по уму: как сэкономить без потери качества
Радиоактивный след в океане: что оставила после себя умершая звезда
Напиток, который стирает морщины — и не требует визита к косметологу
Coldplay может вернуться в Россию: трогательная история с концерта в Сеуле
Теперь не отвертишься: лекарства с запретом за рулём будут помечать знаком
Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову
История одной остановки: как пожилая пара стала жертвой автоинспектора

Волосы как после фотошопа — и всё благодаря трюку с маслом и водой

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Шёлковистые, сильные и блестящие волосы — мечта, к которой стремятся многие. Но с чего начать, когда кажется, что перепробовано уже всё? Оказывается, уход за кожей головы может быть тем самым первым шагом, который запускает настоящие перемены.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Селина Да Силва делится своим лайфхаком: масло жожоба стало её секретным оружием на пути к длинным, пышным локонам. Она наносит его на всю длину волос раз в неделю, после чего моет голову шампунем и обязательно использует кондиционер или маску.

"Результаты можно увидеть очень быстро, если делать это один раз в неделю", — уверяет она.

Как работает масло жожоба

Главная особенность этого масла — его способность имитировать натуральный кожный жир, который вырабатывает наша кожа головы. Это помогает восстановить баланс и предотвратить избыточную жирность или, наоборот, пересушивание кожи.

При регулярном применении масло:

  • предотвращает ломкость волос;
  • укрепляет структуру прядей;
  • улучшает состояние кожи головы;
  • борется с сухостью и перхотью.

Причём эффект становится заметным уже после нескольких применений — волосы становятся мягче, послушнее, а кончики меньше секутся.

Масло жожоба можно использовать не только как уход по длине, но и в качестве массажного средства для кожи головы. Такой массаж улучшает кровообращение, что тоже способствует росту новых волос.

И пусть на первый взгляд это звучит просто, но именно стабильный уход, даже в виде одного действия в неделю, способен изменить структуру волос и вернуть им силу.

Уточнения

Си́ммондсия кита́йская (лат. Símmondsia chinénsis), более известная как хохо́ба или жожоба́ — вид ветвистых вечнозелёных кустарников, в диком виде встречающихся в североамериканских пустынях и чапарале. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова 30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Теперь не отвертишься: лекарства с запретом за рулём будут помечать знаком
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя
Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову
История одной остановки: как пожилая пара стала жертвой автоинспектора
Волосы как после фотошопа — и всё благодаря трюку с маслом и водой
Парша атакует после дождей: как защитить деревья без капли химии
30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией?
Забудь всё, что знал о жирах: правда, которая переворачивает науку
Что делает кофе с твоим телом, если ты сидишь целыми днями
Россия и Китай обсуждают увеличение поставок энергоресурсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.