Снимите это немедленно! Эти две вещи старят визуально

0:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эти две вещи можно найти в шкафу большинства модниц. Стилист Рошель Уайт рассказала о предметах гардероба, которые визуально старят даже молодых девушек.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжая девушка в джинсах

Она советует в первую очередь перестать носить узкие джинсы. Заменить их можно моделями прямого кроя с высокой посадкой. Эти джинсы весной можно назвать одним из главных трендов. Вторая вещь, которая старит визуально — это туфли на шпильках.

"Молодые люди вместо каблуков предпочитают стильные кроссовки, туфли на плоской подошве, балетки или кроксы", — цитирует специалиста "Чемпионат".

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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