Снимите это немедленно! Эти две вещи старят визуально

Эти две вещи можно найти в шкафу большинства модниц. Стилист Рошель Уайт рассказала о предметах гардероба, которые визуально старят даже молодых девушек.
Она советует в первую очередь перестать носить узкие джинсы. Заменить их можно моделями прямого кроя с высокой посадкой. Эти джинсы весной можно назвать одним из главных трендов. Вторая вещь, которая старит визуально — это туфли на шпильках.
"Молодые люди вместо каблуков предпочитают стильные кроссовки, туфли на плоской подошве, балетки или кроксы", — цитирует специалиста "Чемпионат".
Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.