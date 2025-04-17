Мойка головы или приговор прическе? Разоблачён опасный ритуал красоты

Кажется, вы уже перепробовали всё: добавили в рацион витамины, отказались от тугих причёсок и даже купили дорогие маски. Но волосы всё равно не становятся гуще. А задумывались ли вы, как именно моете голову?
Трихолог Анабель Кингсли уверена: многое зависит от самого простого — гигиены кожи головы.
"Ваши волосы и кожа головы должны быть чистыми и здоровыми, чтобы обеспечить оптимальный рост. Это помогает не только росту, но и предотвращает проблемы с кожей головы", — объясняет она.
Важно: пена, стекая по волосам, смоет всю грязь с длины — дополнительного трения не нужно.
Анабель подчёркивает:
"Шампунь нужен только для кожи головы. Не нужно заливать его полбутылки. Хватит 50-граммовой порции. Лучше добавьте немного воды, чтобы он хорошо вспенился".
Согласно данным Национальной медицинской библиотеки, существует множество наблюдений, подтверждающих: состояние кожи головы напрямую влияет на рост волос. Проблемы, которые мы часто считаем "внутренними" — вроде замедленного роста или ломкости, — могут быть вызваны просто неправильным мытьём головы.
Так что, возможно, густая шевелюра ближе, чем кажется. Начните с простого — с шампуня.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.