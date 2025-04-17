Мойка головы или приговор прическе? Разоблачён опасный ритуал красоты

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1:56
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, вы уже перепробовали всё: добавили в рацион витамины, отказались от тугих причёсок и даже купили дорогие маски. Но волосы всё равно не становятся гуще. А задумывались ли вы, как именно моете голову?

Длинные волосы
Фото: unsplash.com by Verne Ho, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Длинные волосы

Трихолог Анабель Кингсли уверена: многое зависит от самого простого — гигиены кожи головы.

"Ваши волосы и кожа головы должны быть чистыми и здоровыми, чтобы обеспечить оптимальный рост. Это помогает не только росту, но и предотвращает проблемы с кожей головы", — объясняет она.

Что именно делать во время мытья

  1. Сначала — обильное смачивание волос. Не жалейте воды, пусть волосы полностью промокнут.
  2. Далее — шампунь. В течение двух минут массируйте кожу головы пальцами.
  3. Главное — очищать именно кожу, а не длину волос.
  4. Не трите волосы и не скручивайте их в "тюрбан". Это может их повредить и запутать.
  5. Смыв шампунь, нанесите кондиционер только на кончики. Этого достаточно, чтобы волосы были мягкими и не пересушивались.

Важно: пена, стекая по волосам, смоет всю грязь с длины — дополнительного трения не нужно.

Анабель подчёркивает:

"Шампунь нужен только для кожи головы. Не нужно заливать его полбутылки. Хватит 50-граммовой порции. Лучше добавьте немного воды, чтобы он хорошо вспенился".

А что говорят исследования

Согласно данным Национальной медицинской библиотеки, существует множество наблюдений, подтверждающих: состояние кожи головы напрямую влияет на рост волос. Проблемы, которые мы часто считаем "внутренними" — вроде замедленного роста или ломкости, — могут быть вызваны просто неправильным мытьём головы.

Так что, возможно, густая шевелюра ближе, чем кажется. Начните с простого — с шампуня.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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