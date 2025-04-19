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Перестаньте сушить лицо: как правильно наносить крем для максимального увлажнения

2:57
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня мы тщательно подходим к уходу за кожей, используя разнообразные текстуры, которые помогают поддерживать её баланс. Однако есть одно средство, которое занимает особое место в нашем арсенале и часто используется отдельно — это увлажняющий крем.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

На рынке представлено множество вариантов, и это, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда речь заходит об уходе за кожей. Его использование довольно интуитивно понятно: наносите на шею, аккуратно массируя круговыми движениями для улучшения микроциркуляции. Однако, в связи с некоторыми вирусными тенденциями в TikTok, традиционный метод может быть поставлен под сомнение.

Как правильно наносить крем для лица, избегая пересушивания кожи

Крем следует наносить после сыворотки и перед использованием солнцезащитного средства. Его также можно использовать вместо солнцезащитного крема, особенно если у вас жирная кожа или если на улице жарко и вы хотите минимизировать количество средств. Однако, если вы хотите использовать крем отдельно, например, если спешите, есть способ усилить его увлажняющий эффект, который подходит для всех типов кожи. Все типы кожи нуждаются в удержании влаги, чтобы оставаться эластичными и мягкими.

В TikTok, где много экспертов по уходу за кожей, стал популярным тренд "сушки на воздухе". Он предполагает, что после очищения лицо следует оставить высохнуть на воздухе, чтобы избежать контакта с полотенцем, которое может вызвать аллергию или распространение бактерий. Хотя лучше использовать чистую салфетку для лица, которая часто меняется и сделана из мягкой ткани, отказ от неё не решит всех проблем. Этот метод может привести к обезвоживанию кожи, ускоряя потерю трансдермальной воды, которая естественным образом происходит в течение дня, если кожа не защищена должным образом. Это может вызвать сухость, стянутость, покраснение и даже мелкие морщины из-за обезвоживания.

Чтобы исправить эту тенденцию, вместо того чтобы ждать, пока лицо высохнет перед нанесением крема, лучше наносить его на влажную кожу. Это поможет удержать влагу внутри кожи, особенно если крем содержит гиалуроновую кислоту, которая требует увлажнения поверхности для своей работы. Если крем содержит керамиды, он герметизирует и укрепляет кожный барьер, удерживая воду в течение всего дня.

Этот трюк также можно применять к сывороткам на основе гиалуроновой кислоты: их лучше наносить на влажное лицо после тоника, а затем продолжать остальные этапы ухода. Это создаст дополнительную защиту и существенно улучшит текстуру кожи, делая её более мягкой и повышая эффективность используемых средств, пишет итальянский Elle.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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