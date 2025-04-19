Акне у взрослых: гормоны, стресс, неправильное питание — почему эта проблема не только подростковая

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акне — распространенное дерматологическое заболевание, которое может проявляться не только в подростковом возрасте, но и у взрослых. Врач-косметолог Анастасия Соколова из "СМ-Косметологии" выделяет несколько причин его появления.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Одной из главных причин является гормональный дисбаланс. Гормоны, такие как тестостерон, стимулируют выработку кожного сала, что создает благоприятную среду для бактерий и воспалений. Гормональные изменения могут быть связаны с менструацией, беременностью, заболеваниями щитовидной железы и другими факторами, рассказала косметолог.

Она добавила, что стресс также играет роль в развитии акне. Он повышает уровень кортизола, который вызывает воспаление и усиливает выработку кожного сала.

По её словам, неправильное питание, особенно продукты с высоким гликемическим индексом, такие как сладости и фастфуд, может стимулировать выработку кожного сала и воспаление. Важно ограничить потребление молочных продуктов, жирных и жареных блюд.

Неправильный уход за кожей также может стать причиной акне. Средства с агрессивными компонентами, такие как спирт или кислоты, могут пересушивать кожу или забивать поры. Необходимо выбирать косметику, соответствующую типу кожи, и избегать продуктов с несбалансированным составом.

Наследственность также может быть фактором риска. В таких случаях требуется консультация дерматолога и разработка комплексного подхода к лечению.

Внешняя среда, такая как загрязнение воздуха, пыль и высокая влажность, может закупоривать поры и способствовать воспалению.

"Работа в условиях высокой температуры и влажности, например, на кухне или в спортзале, также способствуют усиленному выделению пота и кожного сала, что может привести к образованию акне", — добавила специалист.

Некоторые лекарства, включая гормональные препараты и антидепрессанты, также могут вызывать акне.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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