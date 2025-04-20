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Мастер шугаринга может испортить вам кожу — как не попасть к такому

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Шугаринг — одна из самых популярных процедур удаления нежелательных волос. Быстро, эффективно и с минимальной травматичностью. Но результат напрямую зависит от квалификации мастера. Один неверный выбор — и вместо гладкой кожи можно получить раздражение, синяки и разочарование. Мы расскажем, как не допустить ошибки и найти «своего» специалиста.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

1. Не ориентируйтесь только на цену

Слишком низкая стоимость — тревожный звоночек. Хороший мастер ценит своё время и использует качественные материалы, а значит, и прайс будет соответствующим. Подозрительно дешёвая процедура может закончиться болью и долгим восстановлением.

2. Изучите отзывы и портфолио

Посмотрите реальные отзывы на независимых площадках, проверьте профиль мастера в соцсетях. Фото «до и после», аккуратный аккаунт, активное общение с клиентами — всё это говорит о профессионализме. Настоящий мастер не прячется.

3. Проверьте санитарные условия

Хороший специалист работает в чистом помещении, использует одноразовые перчатки и стерильные инструменты. Не стесняйтесь спрашивать, как именно обрабатывается рабочее место и материалы — это вопрос вашего здоровья.

4. Пообщайтесь перед процедурой

Профессионал всегда уточняет противопоказания, тип кожи и чувствительность, рассказывает о процессе и уходе. Если мастер не задаёт вопросов и стремится «поскорее начать» — это тревожный сигнал.

5. Обратите внимание на ощущение после общения

Интуиция — отличный помощник. Если после консультации вы чувствуете уверенность и спокойствие — скорее всего, вы нашли того, кого искали.

Хороший мастер по шугарингу — это не только гладкая кожа, но и комфорт, безопасность и доверие. Не бойтесь задавать вопросы, требовать чистоты и выбирать с умом. Ведь ваша кожа заслуживает самого лучшего.

Уточнения

Шу́гаринг (также эпиляция сахаром, карамельная эпиляция, персидская эпиляция) — способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты. 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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