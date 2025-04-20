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Не тратьте время на «не тех»: как вычислить своего мужчину в самом начале общения

Моя семья » Красота и стиль

Новые знакомства всегда волнуют: бабочки в животе, первые сообщения, лёгкий флирт. Но как понять, стоит ли продолжать общение, или перед вами просто очередной «не тот»? Ответы есть — и они не всегда интуитивны.

Пляж Бронте, Бронте, Австралия
Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж Бронте, Бронте, Австралия

1. Он уважает ваши границы

Уже на первых этапах общения мужчина, который «ваш», никогда не будет давить или навязываться. Он уважает ваше время, комфорт и внутренние ощущения. Если вы сказали «нет» — он услышал. Это важный маркер зрелой и здоровой личности.

2. Слушает, а не ждёт своей очереди говорить

Настоящий интерес проявляется в деталях: помнит, что вы любите кофе без сахара, или спрашивает, как прошла важная встреча. Такой мужчина не только слышит — он слушает.

3. Не играет в холод и жару

Игра в «исчезну — появлюсь» может быть захватывающей, но часто это сигнал о нестабильности. «Ваш» мужчина последователен, честен в проявлении интереса и не разыгрывает психологических трюков.

4. Вас не тянет к драме

С ним спокойно. Не скучно — а именно спокойно. Вы не сидите у телефона, гадая, когда он напишет, не анализируете каждое его сообщение. Это и есть внутренний комфорт — знак, что вы на правильном пути.

5. Он не пытается вас переделать

На старте общения важно замечать: вдохновляет ли вас мужчина быть собой или «улучшенной версией» под его вкус? «Ваш» человек не требует изменений, а восхищается вами уже сейчас.

Правильный человек не создаёт сомнений

Идеальных не бывает, но есть те, с кем легко. В начале общения важно не игнорировать тревожные звоночки — и ценить внутреннее чувство спокойствия рядом. «Ваш» мужчина — не тот, кто вызывает бурю эмоций, а тот, кто даёт ощущение дома.

Уточнения

Мужчи́на — человек мужского пола.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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