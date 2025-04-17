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Красота без дорогих процедур — восточные секреты долголетия

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Глядя на китаянок, сложно поверить в их настоящий возраст. Упругая кожа, стройная фигура и внутренняя гармония — не магия, а результат простой, но регулярной заботы о себе. В чём же их секрет? Делимся практиками, которые помогают сохранять молодость и свежесть даже после 40.

Косметолог
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Косметолог

1. Один день — без животных продуктов

В Китае популярна "веганская среда". Считается, что токсины — главный враг молодости, а отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов хотя бы раз в неделю помогает мягко очищать организм. И это не про жёсткие диеты — а про заботу изнутри.

2. Массаж точки сань-инь-цзяо

Эту точку ещё называют "точкой долголетия". Китайцы верят, что ежедневный минутный массаж зоны на внутренней стороне ноги (примерно на 4 пальца выше лодыжки) укрепляет здоровье печени, почек и поджелудочной — и замедляет старение.

3. Рис без соли

Да, это просто — но работает. Соль задерживает жидкость, влияет на давление и ускоряет старение сосудов. Китаянки предпочитают варить гарниры без соли и добавлять специи уже при подаче. Привычка, которая стоит результата.

4. Тайцзицюань — медленная гимнастика

Это как йога, только по-китайски. Медленные, плавные движения снимают стресс и возвращают телу гибкость. Десяти минут в день достаточно, чтобы активизировать кровоток, улучшить сон и снизить уровень кортизола — гормона старения.

5. Чёткий распорядок дня

Китаянки свято чтут режим: спят, едят и отдыхают в одно и то же время. Это стабилизирует гормональный фон, уменьшает чувство голода и помогает телу жить без лишнего стресса. Ни хаоса — ни бессонницы.

6. Натуральные маски из бобов и специй

Бобы мунг, куркума, йогурт, мёд — основные компоненты домашней косметики в Китае. Всё просто: растёртые бобы очищают кожу, куркума снимает воспаление, а медовые маски делают её гладкой и сияющей.

7. Грибы и водоросли — обязательны в рационе

Шиитаке, грузди, ламинария и соломенные грибы — не экзотика, а повседневность. Они богаты бета-глюканами, антиоксидантами и хлорофиллом, который поддерживает коллаген и упругость кожи.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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