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Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Ботокс долгое время считался золотым стандартом в борьбе с мимическими морщинами. Но 2025 год принёс новые решения, которые не только не уступают по эффективности, но и превосходят ботулотоксины по безопасности, натуральности и результатам. Если вы хотите выглядеть моложе, но боитесь «застывшего» лица — читайте дальше.

Подтяжка лица
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Подтяжка лица

Биопептиды нового поколения

В этом году на рынок вышли препараты с усовершенствованной формулой биопептидов. Они работают мягко, расслабляя мышцы, но не блокируя их полностью. Эффект — живое, свежее лицо без мимических морщин. Биопептиды стимулируют выработку коллагена и улучшают текстуру лица, при этом подходят даже для чувствительной кожи.

Микроигольчатая терапия с лифтинг-сыворотками

Новая тенденция — сочетание микроигольчатой мезотерапии с активными сыворотками. Это позволяет веществам проникать глубоко в кожу, активизируя процессы обновления. В результате — разглаживание мелких морщин, упругость и здоровое сияние. А главное — эффект сохраняется до 6 месяцев.

Плазмотерапия 2.0

Классическая PRP-терапия получила апгрейд. В 2025 году процедуры проводятся с использованием обогащенной плазмы с факторами роста. Она запускает мощную регенерацию клеток, выравнивает тон и разглаживает даже глубокие морщины. Метод на 100% натуральный и абсолютно биосовместим.

Косметика с эффектом ботокса

В арсенале косметологов и обычных пользователей появились кремы и сыворотки с аргилерином — пептидом, который расслабляет мышцы без инъекций. Это безопасный способ «приглушить» морщины в домашних условиях, без визита к врачу.

Вывод: замена найдена

Альтернативы ботоксу в 2025 году — это не компромисс, а достойная замена. Мягкие, эффективные и безопасные методики дают возможность сохранить мимику и молодость без риска. А главное — выбор есть, и он расширяется с каждым месяцем.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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