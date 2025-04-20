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Три цвета, которые будут на пике популярности в 2025 — и они шикарны

2:07
Моя семья » Красота и стиль

С каждым сезоном цветовая палитра в мире моды обновляется, задавая новое настроение. 2025 год обещает стать годом яркости, свежести и женственности. Главные оттенки, которые захватывают подиумы и street-style хроники — это освежающая мята, дерзкий синий электрический и тёплый солнечный нюд. И если вы хотите идти в ногу с трендами — пора внедрять эти цвета в гардероб и макияж.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Мята: свежесть, которая освежает образ

Цвет мяты — это не просто пастель. Это ощущение лёгкости, чистоты и спокойствия. Он отлично смотрится как в total-look варианте, так и в акцентах — будь то блуза, аксессуары или даже мятный маникюр. Особенно выигрышно мята выглядит на летнем загаре и сочетается с белым, серебристым и пудрово-розовым.

Синий электрический: заяви о себе

Этот оттенок — вызов серости и скуке. Он буквально светится энергией и отлично работает на контрасте. Синий электрический появляется в вечерних платьях, сумках, подводках для глаз и даже в оттенках волос. Это цвет уверенности, скорости и тех, кто не боится быть в центре внимания.

Солнечный нюд: нейтральность с характером

Нюд уже давно не равен бежевому. В 2025 году он обретает тёплый, золотистый подтон, словно напитанный солнечным светом. Такой оттенок идеально подчёркивает тёплый подтон кожи и делает образ мягким, но стильным. Его выбирают для базовых футболок, теней, блесков для губ и даже кроссовок.

Стиль — это цвет

Тренды 2025 — это баланс между нежностью, энергией и естественностью. Мята, синий электрический и солнечный нюд — три кита нового модного сезона. Включайте их в гардероб, макияж или даже интерьер, чтобы выглядеть свежо, актуально и стильно.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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