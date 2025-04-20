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Секрет идеальной фигуры не в калориях — а в этих простых правилах

1:48
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Когда речь заходит о похудении, большинство сразу думает о подсчете калорий. Но далеко не все, что вы слышали о калориях, действительно работает. Некоторые распространённые мифы не только мешают достигать желаемых результатов, но и могут навредить здоровью.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Миф №1: Все калории одинаковы

Калория калории рознь. 100 калорий от конфет и 100 калорий от орехов воздействуют на организм совершенно по-разному. Продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров насыщают лучше и дольше, а сахар — наоборот, провоцирует скачки инсулина и быстрый голод.

Миф №2: Чем меньше калорий — тем лучше

Сильное ограничение калорий может замедлить обмен веществ. Организм воспринимает это как сигнал к «режиму выживания» и начинает экономить энергию, что тормозит похудение и влияет на гормональный фон.

Миф №3: Упражнения «сжигают» всё

Даже интенсивные физические нагрузки не всегда компенсируют переедание. Кроме того, после спорта многие недооценивают количество съеденного — и возвращают сожжённое с лихвой.

Миф №4: Калории не важны, если еда полезная

Авокадо, орехи, финики — всё это суперфуды, но при неумеренном потреблении они всё равно дадут избыток калорий. Баланс важен даже при самой «здоровой» диете.

Как правильно худеть

Чтобы стройнеть эффективно и без вреда для здоровья, важно не слепо следовать мифам, а разбираться в механике питания. Качество калорий, режим, тип пищи и ваш индивидуальный метаболизм — вот что действительно влияет. Стройность — не про голод, а про осознанность.

Уточнения

Кало́рия — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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